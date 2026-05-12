پرونده شهدای فتنه دی ماه قزوین با حساسیت رسیدگی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مصطفوی نیا در دیدار با تعدادی از خانوادههای معظم شهدای ۱۸ دیماه قزوین اظهار کرد: بنده به شخصه خود را پاسخگوی خون فرزندان شما میدانم و باید از من در این زمینه مطالبه کنید.
وی افزود: حساسیت این موضوع در رأس دستگاه قضا است و ما جلسات مستمری با مسوولان ارشد قضایی کشور برای همین پروندهها داریم تا با دقت و حساسیت کامل رسیدگی شوند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با تأکید بر شجاعت و تجربه تیم رسیدگیکننده افزود: در مسیر صدور آرای این پروندهها از قضات شجاع و باسابقهای که صاحب تجربیات فراوان در پروندههای متعدد کیفری هستند استفاده شده است که تأکید مؤکد ریاست محترم قوه قضائیه از تمامی مسوولان قضایی است و ما حتماً باید پاسخگو باشیم.
رئیس شورای قضایی استان قزوین با ابراز تأثر عمیق از وقایع دیماه تصریح کرد: بسیار از جنایت داعشگونه اتفاقات دیماه متأثر بودیم. مگر میشود ما زنده باشیم و چنین جنایتکاران داعشیای در شهر ما دست به جنایت بزنند؟ بر همین اساس تأکید میکنم و تکرار میکنم که ما هم در دستگاه قضایی خونخواه فرزندان شما هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت این پروندهها به خانوادههای معظم شهدا گفت: این قول را به شما میدهم که با نهایت دقت، رعایت مرّ قانون، عدالت و انصاف، هر چه سریعتر پروندههای عناصر فعال در اغتشاشات، بهویژه آن عناصری که مرتکب جنایت شدهاند را تعیینتکلیف کنیم، این انتظار بهحقی از دستگاه قضایی است و ما اغتشاشگران را به سزای اعمالشان خواهیم رساند.
حجت الاسلام مصطفوی نیا خطاب به خانوادههای شهدا گفت: یقین داشته باشید که ما هم به اندازه شما سوختیم. دشمن با امپراتوری رسانهای خود تلاش بسیاری برای قلب واقعیت و عوض کردن جای جلاد و شهید به کار بسته است، اما ما این پروندهها را تا حصول نتیجه رها نخواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: برای من بسیار مهم است که بدانید اگر یک روزی از خون این عزیزان چشمپوشی کنم، نهتنها از ایمان، بلکه از شرف و انسانیت خود خارج شدهام. جوانی که حاضر شده جانش را برای بالندگی انقلاب و نظام و دفاع از خاک و ناموس خود بگذارد، چگونه میتوان در حق او کوتاهی کرد؟
