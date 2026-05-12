به گزارش خبرگزاری مهر، مت کنارد روزنامه نگار تحقیقی انگلیسی با انتشار یک کلیپ ویدئویی تاکید کرد، طی روزهای اخیر یک گزارش در رسانه های صهیونیستی بازتاب داشته مبنی بر این که سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد در اغتشاشات اخیر ایران دست داشته است.

وی اضافه کرد، این اغتشاشات که با همدستی موساد به راه افتاد نتیجه بخش نبود.

کنارد بیان کرد، حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران باعث شد مردم این کشور پشت نظام بایستند حتی کسانی که پیشتر با آن مخالف بودند، چرا که می دیدند از سوی طرف های متخاصم مورد حمله قرار گرفته اند؛ طرف هایی که به دنبال به دست گرفتن کنترل کشورشان بودند.