به گزارش خبرگزاری مهر، منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد درصدد است روایت پنجاه روز ایستادگی ملت ایران در ایام جنگ تحمیلی سوم در مقابل دشمن آمریکایی-صهیونی را با هدف ثبت و بازنمایی جلوههای بهیادماندنی حضور مردم در شبهای حماسه در قالب جشنواره عکس «روایت میدان» برگزار کند.
شرکت در جشنواره عکس «روایت میدان» برای عموم آزاد است و شهروندان ۱۸ تا ۴۰ ساله سراسر ایران میتوانند روایتهای تصویری خود از این فضاها و خاطرات جمعی را در دو بخش آماتور و حرفهای در قالب JPG و با حجم حداکثر ۵ مگابایت با درج مشخصات شامل نام و نام خانوادگی، شماره تماس و محل ثبت عکس تا پایان خرداد ماه به پیام رسان «بله» با شماره ۰۹۹۲۰۹۱۲۵۴۴ ارسال کنند.
انجام ویرایشهای متعارف مانند اصلاح نور، رنگ و کادر مجاز است، اما هرگونه دستکاری غیرمستند در عکسها پذیرفته نخواهد شد.
هر شرکتکننده مجاز به ارسال حداکثر ۱۰ اثر به جشنواره است. عکاسی از نیروهای نظامی و چهرهها در تجمعات شبانه ممنوع است. همچنین برای برگزیدگان در بخش موبایلی، ۴۰ جایزه نقدی ۳۰ میلیون ریالی و جوایز نفیس غیر نقدی برای۴۰ اثر در نظر گرفته شده است.
در بخش حرفهای نیز به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۲۰۰ ، ۱۰۰ و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.
