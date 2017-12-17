نخستین جشنواره عکاسی از  موقوفات وامامزادگان تهران بر گزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جشنواره‌ «عکاسی از موقوفات تهران» اعلام کرد «فراخوان عکاسی از موقوفات تهران» که دارای دو بخش عکاسی حرفه ای و عکاسی با تلفن همراه است، به مدت ۱۵ روز تمدید شده است و عکاسان می توانند تا تاریخ دهم دی ماه تصاویر خود را ارسال کنند.

الهه عزیزی دبیر جشنواره‌ عکاسی از موقوفات تهران اعلام کرد فرصت ارسال آثار به نخستین دوره‌ این جشنواره تمدید و عکاسان وعلاقه مندان می توانند آثار خود را تا ۱۰ دی ماه ارسال کنند.

بنا براین گزارش در «فراخوان عکاسی از موقوفات تهران» که دارای دو بخش عکاسی حرفه ای و عکاسی با تلفن همراه است، فرصت ارسال آثار به مدت ۱۵ روز تمدید شده است و عکاسان می توانند تا تاریخ دهم دی ماه تصاویر خود را ارسال کنند.

موضوع نخستین دوره از این جشنواره، پیرامون سه موضوع است. عکاسی از موقوفات استان تهران، عکاسی از امامزادگان استان تهران و فرهنگ وقف که شامل عکاسی از دستاوردهای مثبت وقف در اماکن موقوفه استان تهران از جمله درمان بیماران در بیمارستانهای موقوفه ، احیاء و آبادانی امامزادگان و بقاع متبرکه توسط واقفان، نذور در مناسبت های مذهبی، خیرات و کمک به نیازمندان و ایتام، کمک هزینه های درمانی و تحصیلی،کمک و بازسازی مراکز درمانی، کمک و یاری به محرومان با رویکردی مثـبت و حمایتی، همچنین توجه به فضا هایی که به گسترش فرهنگ وقف کمک می کنند مانند مساجد و حوزه های علمیه که اکثرا موقوفه نیز می باشند و تمامی موضوعاتی که به نحوی به فرهنگ وقف اشاره داشته باشد.

در حوزه اهدای جوایز، در بخش عکاسی حرفه ای، سه نفر برگزیده خواهند شد. نفر اول دو میلیون تومان جایزه نقدی، دیپلم افتخار و تندیس زرین جشنواره، نفر دوم، یک و نیم میلیون تومان جایزه نقدی، دیپلم افتخار و تندیس زرین جشنواره و نفر سوم یک میلیون تومان جایزه نقدی، دیپلم افتخار و تندیس زرین جشنواره اهدا خواهد شد.

در بخش عکاسی با تلفن همراه نیز سه نفر برگزیده خواهند شد. نفر اول یک میلیون تومان جایزه نقدی و دیپلم افتخار، نفر دوم، هفتصد و پنجاه هزار تومان جایزه نقدی و دیپلم افتخار و نفر سوم دویست و پنجاه هزار تومان جایزه نقدی و دیپلم افتخار جشنواره اهدا خواهد شد. ضمنا از ده عکاس برتر نیز با دیلم افتخار تجلیل خواهد شد.

هیات داوران جشنواره متشکل از اساتید ارزنده کشور، ساتیار امامی، مرتضی نیکوبذل و احسان رافتی داریان است. دبیری جشنواره را الهه عزیزی برعهده دارد.

_تمامی عکاسان آماتور و حرفه ای ، مجاز به شرکت در جشنواره می باشند.

_عکس های ارسال شده می بایست مرتبط با موقوفات و امامزادگان استان تهران باشند.

_ارسال تصاویری که اشاره به مکان خاصی ندارند و صرفا به موضوع وقف پرداخته اند بلامانع است.

_هر عکاس مجاز به ارائه ۱۰ عکس در هر بخش از جشنواره می باشد.

_در پایان جشنواره، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران اقدام به برگزاری نمایشگاه عکسی از عکس های منتخب جشنواره و انتشار کتاب جشنواره خواهد نمود.

_هرگونه ویرایش که جنبه اسنادی عکس را از بین ببرد و نیز ویرایش های اغراق شده، منجر به حذف عکس خواهد شد (تغییر کنتراست، سیاه و سفید کردن، اصلاح رنگ و کراپ عکس بلا مانع است)

_در صورت لزوم در هر مرحله از جشنواره شرکت کننده باید قادر به ارائه نسخه اصلی عکس به دبیر خانه جشنواره باشد.

_دبیر خانه جشنواره مجاز است در صورت کافی نبودن کیفیت عکس ارسالی در سایز اصلی و مشکلات تکنیکی عکس در هر مرحله از جشنواره عکس را حذف کند.

_عکس های ارسالی نباید دارای امضاء عکاس ، تاریخ ، پاسپارتو ، قاب ، حاشیه ، واترمارک و لوگو باشند .

_دبیر خانه جشنواره ارسال کننده عکس را صاحب اثر و تولید کننده تلقی می کند و هر گونه مسئولیت در این مورد بر عهده ارسال کننده می باشد.

_پاسخگویی مسائل پیش بینی نشده بر عهده برگزارکننده جشنواره می باشد.

_شرکت در جشنواره به معنای پذیرش شرایط جشنواره بوده و برگزارکننده مجاز به استــفاده از تـمام یا بخشی از عکسهای پذیرفته شده در جهت امور نــمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی است.

_به تمامی شرکت کنندگانی که اثر آن ها در نمایشگاه پذیرفته شده باشد گواهی حضور اهدا خواهد شد.

شرایط شرکت در جشنواره :

شرکت در جشنواره از دو طریق امکان پذیر است.

۱-ارسال آثار از طریق پیام رسان تلگرام با شماره ۰۹۰۱۲۳۶۹۸۵۵ و آدرس photovaghf@

۲- ارسال آثار از طریق ایمیل Tehranphotofest@gmail.com

اندازه عکسها:

_حجم عکس های ارسالی باید حداکثر ۲ مگابایت یا ۴۰۰۰ پیکسل با فرمت jpg باشد. و هر فایل عکس به نام عکاس نام گذاری شود.(مثال ali amini ۰۵) و به همراه عکس های ارسالی یک فایل متنی شامل مشخصات عکاس . نام و نام خانوادگی ، شماره ملی ، نام پدر ، شماره تماس همراه و ثابت ، آدرس پستی ارسال شود.