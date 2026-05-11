هادی ساعی برای تشریح برنامه هایش زمان کم آورد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی بخشی از معرفی خود به عنوان کاندیدای انتخابات فدراسیون تکواندو را قالب تیزر به اعضای مجمع ارائه کرد.

وی در بخش پایانی به صورت شفاهی برنامه‌هایش را ارائه داد و گفت: ۸ برنامه دارم که اجرای آنها سال ها زمان می برد اما من برای ۴ سال آینده این برنامه ها را دارم. ساعی تاکید کرد: مهم‌ترین برنامه تداوم و حفظ در مدال آوری با هدف مدال آوری در المپیک‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۳۲ است، باید افتخارات قبل را تکرار کرد ‌حتی رنگ مدال را بهبود بخشید.

وی به دو برنامه دیگر خود که یکی از آنها نوسانی زیرساخت ها اشاره کرد اما در این لحظه با اتمام وقت و اعلام آن از سوی دبیر مجمع روبرو شد.

ساعی با بیان اینکه ۵ برنامه اش باقی مانده، خواستار تشریح آنها و با بیان‌صحبت پایانی اش شد اما دبیر مجمع با آن مخالفت کرد.