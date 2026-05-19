۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۱

تقدیر رئیس اتحادیه تکواندو آسیا از هادی ساعی

مجمع عمومی اتحادیه تکواندو آسیا با حضور روسای فدراسیون‌های عضو و اعضای هیئت اجرایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، مجمع عمومی اتحادیه تکواندو آسیا با حضور هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان و نایب رئیس کمیته فنی اتحادیه تکواندو آسیا در هتل اولان باتور برگزار شد.

در جریان این مراسم با حضور روسای فدراسیون های عضو و اعضای هیئت اجرایی «سانگ جین کیم» رئیس اتحادیه تکواندو آسیا با تقدیر از هادی ساعی انتخاب دوباره او به عنوان رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان را تبریک گفت.

همچنین در این جلسه میزبانان رویدادهای مهم پیش روی قاره کهن معرفی شدند. در این جلسه کره جنوبی میزبان دور بعدی رقابت های قهرمانی آسیا شد. قطر به عنوان میزبان رقابت های جام ریاست فدراسیون جهانی، هند میزبان کاپ آسیا و عربستان به عنوان میزبان جام باشگاه های آسیا در سال ۲۰۲۷ انتخاب شدند.

    IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      جای تقدیر هم داره عملا تیم پومیه اعزام نشده و در تمام مواد رده های سنی تیم اعزام نشده

