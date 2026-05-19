تقدیر رئیس اتحادیه تکواندو آسیا از هادی ساعی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، مجمع عمومی اتحادیه تکواندو آسیا با حضور هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان و نایب رئیس کمیته فنی اتحادیه تکواندو آسیا در هتل اولان باتور برگزار شد.

در جریان این مراسم با حضور روسای فدراسیون های عضو و اعضای هیئت اجرایی «سانگ جین کیم» رئیس اتحادیه تکواندو آسیا با تقدیر از هادی ساعی انتخاب دوباره او به عنوان رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان را تبریک گفت.

همچنین در این جلسه میزبانان رویدادهای مهم پیش روی قاره کهن معرفی شدند. در این جلسه کره جنوبی میزبان دور بعدی رقابت های قهرمانی آسیا شد. قطر به عنوان میزبان رقابت های جام ریاست فدراسیون جهانی، هند میزبان کاپ آسیا و عربستان به عنوان میزبان جام باشگاه های آسیا در سال ۲۰۲۷ انتخاب شدند.