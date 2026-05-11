به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نقی‌پور پیش از ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از فرهنگیان شهرستان کجور با اشاره به موفقیت طرح نماد گفت: رتبه اول استان در نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان نشان می‌دهد که معلم تنها به کلاس درس نگاه نمی‌کند، بلکه به روح، روان و خانواده دانش‌آموزان نیز توجه دارد.

وی همچنین به کسب رتبه سوم استان در پروژه ملی پروژه مهر اشاره کرد و افزود: این پروژه که به دستور مقام عالی وزارت و با هدف برنامه جامع مدیریتی کشور اجرا شد، با کسب ۹۰.۶ امتیاز، آموزش و پرورش کجور را بالاتر از بسیاری از شهرستان‌های برخوردار استان قرار داد. این موفقیت بدون تلاش و همکاری تمامی همکاران عزیز امکان‌پذیر نبود.

مدیر آموزش و پرورش کجور در پایان با تقدیر از زحمات معلمان و کارکنان گفت: وجود نازک و سلامت فرهنگیان تضمین سلامت و موفقیت دانش‌آموزان و دستگاه تعلیم و تربیت است.