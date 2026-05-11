مستند «ارتش مهربانی» آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل تولید و تدوین مستند «ارتش مهربانی» به کارگردانی امیر کبیریان به پایان رسید و این اثر برای حضور در رویدادهای فرهنگی و هنری آماده شده است.

این مستند روایتی از فعالیت‌های نیروهای جهادی استان کرمانشاه و تلاش‌های داوطلبانه آنان در حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ رمضان را به تصویر می‌کشد و بر نقش همدلی مردمی در شرایط بحرانی تأکید دارد.

امیر کبیریان، کارگردان این اثر و عضو انجمن سینمای جوانان دفتر کرمانشاه، پیش‌تر در «دومین شب نقد تهران» موفق به کسب رتبه برتر شده و ساخت چندین فیلم کوتاه را در کارنامه هنری خود دارد.

بر اساس اعلام انجمن سینمای جوانان کرمانشاه، این مجموعه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و پس از اخذ مجوزهای لازم، تاکنون هفت عنوان فیلم مستند و داستانی با موضوع جنگ رمضان تولید کرده است.

این آثار پس از طی مراحل نهایی آماده‌سازی، برای حضور در جشنواره‌ها و مجامع هنری داخلی و بین‌المللی ارسال خواهند شد.