رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در حاشیه آئین «امین امت ایران» که در تالار وحدت برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تولیدات سینمایی جدید با مضامینی نظیر جنگ رمضان و موضوعاتی که به شخصیت رهبر شهید می‌پردازند، عنوان کرد: وجود یگانه رهبر حکیم و شهید حتما سرمنشا آثار درخشانی خواهد بود. بی‌تردید، آثار چه در حوزه سینمای داستانی، چه در حوزه سینمای مستند و چه در زمینه فیلم‌های کوتاه، تولید خواهد شد.

وی افزود: انجمن سینمایی جوانان با فراخوان منتشرشده در این زمینه، پذیرای ایده‌ها و فیلم‌های کوتاه است. همچنین گروه‌های متعدد فیلمسازان مستند با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در این خصوص فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان سینمایی تصریح کرد: فراخوان‌هایی از سوی بنیاد سینمایی فارابی در قالب تهیه‌کنندگی مطرح شده و گفتگوهای اولیه برای تولید آثار در ۲ محور بزرگِ شهادت رهبر شهید و جنگ چهل‌روزه رمضان و نیز وقایع دردناک رخ‌داده برای کودکان میناب، انجام گرفته است.

فریدزاده با اشاره به اینکه برای تمامی این موضوعات، سالیان سال می‌توان روایت‌گری و تولید اثر کرد، گفت: همکاران من اقدامات لازم را انجام داده‌اند و امید می‌رود به‌زودی شاهد تولید آثار درخشان باشیم. در حال حاضر چندین کار خاص، به‌ویژه در حوزه مستند درباره مراسم تشییعی که در حال برنامه‌ریزی است و نیز شخصیت رهبر شهید، در دست اقدام است.

وی در پایان تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌هایی در حوزه تولید فیلم در سینمای بلند نیز صورت گرفته که امید است هرچه زودتر ثمربخش واقع شود و شاهد تولید آثاری برجسته باشیم.