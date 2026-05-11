رونمایی از اقدامات گسترده اورژانس آذربایجان شرقی در سه ماه اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قدیمی روز دوشنبه در گزارشی از عملکرد اخیر این سازمان، به جزئیات مهمی از سرمایه‌گذاری‌ها و تجهیزات جدید اشاره کرد. وی اظهار داشت: در راستای تقویت ناوگان امدادی، یک دستگاه کامیونت ۶ تنه‌ای یدک‌کش با قیمت تمام‌شده ۷ میلیارد تومان به ناوگان اضافه شده است.

رئیس اورژانس استان همچنین به حوزه فناوری و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: در راستای نوسازی تجهیزات، ۳۰ دستگاه تله‌مدیسین (Telemedicine) جدید خریداری شده است که در فاز بعدی، تمامی تجهیزات تله‌مدیسین استان به صورت کامل بروزرسانی خواهند شد.

همچنین ۱۷ دستگاه شوک خودکار خارجی (AED) جهت توزیع در شهرستان‌ها تهیه شده است.

دکتر قدیمی با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال افزود: «سیستم‌های کامپیوتری واحد ارتباطات و هدایت عملیات با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان بروزرسانی شده و همزمان، سیستم آسایار نیز با هزینه‌ای در حدود ۳ میلیارد تومان ارتقا یافته و نسخه جدید آن نصب شده است.»

در ادامه عبداله محرم زاده معاون اجرایی مرکز در خصوص زیرساخت‌های فیزیکی از تحویل ساختمان جدید ستاد اورژانس مرند با اعتبارات استانی بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان خبر داد و همچنین از بازسازی و تجهیز کامل پایگاه شیویار در شهرستان چارویمق به عنوان دیگر دستاوردهای اخیر این سازمان یاد کرد.