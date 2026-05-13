۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

بازدید معاون سیاسی استاندار از بیمارستان خیریه ۶۴ تختخوابی سراب

سراب- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی از روند احداث بیمارستان خیریه ۶۴ تختخوابی سراب که با حمایت بیت آیت‌الله العظمی سیستانی در حال ساخت است، بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز چهارشنبه از بیمارستان ۶۴ تختخوابی سراب که به صورت خیریه و با حمایت بیت آیت‌الله العظمی سیستانی در حال احداث است، بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید که با بررسی بخش‌ های مختلف این مرکز درمانی همراه بود، ضمن قدردانی از اقدامات خیرخواهانه بیت معظم‌له، از تلاش‌ های آیت‌الله شهرستانی، نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی در ایران، در پیشبرد این پروژه تقدیر کرد.

بیمارستان خیریه ۶۴ تختخوابی سراب هم‌ اکنون با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی در حال احداث است و پیش‌ بینی می‌شود پس از بهره‌ برداری، نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی منطقه ایفا کند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار همچنین در ادامه سفر خود، از طرح ‌های توسعه آموزشی شهرستان سراب بازدید کرد. در این بازدید مقرر شد با مساعدت استانداری و طرح موضوع در شورای آموزش و پرورش استان، روند برنامه ‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه آموزشی شهرستان تسریع شود.

