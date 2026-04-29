۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

واژگونی خودرو در محور مرند–صوفیان یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در محور مرند–صوفیان یک نفر را به کام مرگ برد و دو نفر را روانه بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی‌نیا روز چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: به دنبال دریافت گزارش وقوع این حادثه، بلافاصله تیم‌های امدادی و پایگاه‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

وی علت بروز این سانحه را لغزندگی سطح جاده عنوان کرد و افزود: متاسفانه یک نفر در صحنه تصادف جان خود را از دست داد و ۲ مصدوم دیگر پس از انجام اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی، جهت تکمیل روند درمان توسط آمبولانس‌ها به مراکز درمانی مجاور منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، با حضور به موقع عوامل پلیس راه و نیروهای راهداری در محل حادثه، اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی مسیر انجام گرفته و در حال حاضر تردد وسایل نقلیه در این محور به صورت عادی و روان در جریان است.

کارشناسان ترافیکی همواره به رانندگان توصیه می‌کنند در شرایط نامساعد جوی و لغزندگی معابر، ضمن رعایت فاصله طولی مناسب، با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.

