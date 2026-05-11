پلمب واحد غیرمجاز ارائه خدمات دندانپزشکی در بیرجند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، احمدی از شناسایی و پلمب واحد غیرمجاز ارائه خدمات دندانپزشکی خبر داد و گفت: این محل توسط فردی فاقد صلاحیت علمی و بدون هرگونه مجوز قانونی اداره می‌شد که در زیرزمین یک منزل مسکونی، اقدام به انجام خدمات غیرمجاز دندانپزشکی از جمله عصب‌کشی و ساخت دندان می کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت این‌گونه واحدها نه تنها غیرقانونی است، بلکه به دلیل رعایت نکردن اصول کنترل عفونت، تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان محسوب می‌شود، گفت: با توجه به اهمیت سلامت مردم، برخورد با مراکز غیرمجاز در حوزه درمان با جدیت دنبال خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیاک کرد: از مردم خواستاریم تا برای حفظ سلامت خود، صرفاً به مراکز دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت مراجعه کرده و در صورت مشاهده فعالیت افراد یا مکان‌های مشکوک، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی دانشگاه اطلاع دهند.