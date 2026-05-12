گروه جامعه خبرگزاری مهر - مهسا حیدری: این روزها در سایت‌های آگهی آنلاین، تبلیغات عجیبی خودنمایی می‌کند: «شنونده اختصاصی حرف‌های شما در این شرایط سخت زندگی»، «هم‌صحبت دلسوز و رازدار» و وعده‌هایی از این دست. اما نکتهٔ عجیب اینجاست که هیچ شماره تماسی، هیچ آدرس مرکز مشاوره، هیچ مدرک پزشکی یا روان‌شناسی، و حتی هیچ شناسهٔ رسمی در این آگهی‌ها وجود ندارد.

تنها راه ارتباطی، چت در همان پلتفرم است. خبرنگار مهر، از آگهی دهنده سؤال کرد: شرایطتان چیست؟ پس از یکسری توضیحات درباره این آگهی با این عناوین که «جلسات فعلاً فقط تلفنی است. شما فقط از درد دل و مشغله هایتان برای سبک تر شدن با ما حرف می‌زنید و هم‌راه شما در این هم‌صحبتی آقا هستند. بلافاصله به واریز بیعانه رسیدیم که بیعانه ای واریز کنید، شماره تان را بگذارید، بعد با شما تماس می‌گیریم»

از او سوال می‌کنم تضمینی هست که اطلاعات سوءاستفاده نشود؟ مدرک تراپیستی دارید؟ آگهی دهنده در جواب گفت: من تراپیست نیستم و فضا رسمی مشاوره نیست. صحبت‌ها محرمانه باقی می‌ماند. برای تضمین واقعی، بهتر است با مشاور یا روان‌درمانگر معتبر تماس بگیرید.

همین صحبت ها حاکی از آن است که این فضا مشکوک است و تله‌ای است برای پرداخت پول و ارائه اطلاعات شخصی، چون مدرک رسمی و شماره تماس ثابت ندارد.

پلیس فتا بارها هشدار داده است که پرداخت هرگونه بیعانه پیش از احراز هویت طرف مقابل، یکی از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری است. اما اینجا ماجرا فراتر از سرقت چندصد هزار تومان است.

حریم خصوصی شما در معرض نفوذ ناشناس‌ها

این افراد از کجا معلوم که اصلاً مدرک تراپیست دارند؟ چه تضمینی وجود دارد که پشت این آگهی‌ها یک فرد سودجو یا حتی مجرم سایبری نباشد که قصد دارد از درددل‌ها و اطلاعات شخصی شما سوءاستفاده کند؟ اگر با این افراد حرف بزنید و از مشکلات، خلأهای عاطفی، روابط خانوادگی یا حتی اطلاعات مالی خود بگویید، همان اطلاعات می‌تواند روزی علیه خودتان به کار گرفته شود؛ برای اخاذی، باج‌گیری، سرقت هویت، یا حتی نفوذ به حساب‌های بانکی و شبکه‌های اجتماعیتان.

یک قانون ساده اما طلایی این است که تا زمانی که نمی‌دانید طرف مقابل کیست، از کجاست، چه مدرکی دارد و منبع آگهی کجاست، هرگز دل و درد دل خود را برای او بازگو نکنید.

«دوست اجاره‌ای» آگهی می‌شود!

در کنار آگهی‌های هم‌صحبت، نوعی دیگر از تبلیغات عجیب در کانال‌های تلگرامی دیده می‌شود با عنوان‌هایی مثل:

دوست اجاره‌ای؛ همراهی با احترام و لبخند

نیاز به یک همراه خوش‌برخورد برای یک روز خاص داری؟

بدون حاشیه، فقط برای همراهی، قابل رزرو ساعتی...

این آگهی‌ها که به صراحت پای «رزرو انسان» را به میان می‌کشند، نه تنها از نظر اخلاقی مردودند، بلکه وجاهت قانونی هم ندارند. معمولاً پشت این صفحات ناشناس، یا کلاهبردارانی قرار دارند که پس از دریافت بیعانه فرار می‌کنند، یا افرادی با اهداف مجرمانه که قصد نفوذ به حریم خصوصی و سوءاستفاده از افراد تنها را دارند.

درخواست از پلیس فتا

با توجه به افزایش اینگونه آگهی‌های غیراخلاقی و بدون هویت در شبکه‌های اجتماعی، از پلیس فتا فراجا تقاضا می‌شود هرچه سریع‌تر نسبت به رصد، شناسایی و برخورد با سردمداران این تبلیغات زشت اقدام کند و این کانال‌ها و سایت‌های متخلف را مسدود کند.

چند نکته مهم:

هیچ بیعانه‌ای به کسی که نمی‌شناسید و نمی‌بینید پرداخت نکنید.

هر آگهی که شماره تماس، آدرس، مجوز یا مدرک معتبر نداشت مساوی است با زنگ خطر بزرگ.

برای هر کسی که از هویت و منبعش مطمئن نیستید، از خصوصیات زندگی، مشکلات عاطفی و اطلاعات شخصی‌تان نگویید.

اگر چنین آگهی‌هایی دیدید، سریعاً به پلیس فتا گزارش دهید (۰۹۶۳۸۰ یا policefata.ir).

اجازه ندهید وعدهٔ یک «شنونده مهربان» یا «همراه اجاره‌ای» شما را به دامی خطرناک بکشاند. مراقب حریم خصوصی‌تان باشید؛ چون هیچ غریبه‌ای دوست واقعی شما نیست.