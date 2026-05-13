خبرگزاری مهر، گروه جامعه: تصور کنید یک پیامکی دریافت می‌کنید با مضمون: «شکواییه علیه شما صادر شد» یا «پرونده شکایت واصل گردید». طبیعی است که استرس بگیرید و ناخودآگاه دستتان به سمت لینک برود. اما پیش از هر اقدامی، آرامش خود را حفظ کنید.

اولین کاری که باید انجام دهید، نگاه کردن به سرشماره پیامک است. اگر پیامک از سرشماره adliran نباشد، جعلی است. فوراً با مرکز پلیس فتا تماس بگیرید و گزارش دهید تا جلوی کلاهبرداری نفر بعدی گرفته شود.

پیامک واقعی چطور است؟

پیامک‌های رسمی فقط از سرشماره adliran ارسال می‌شوند.

هیچ پیامک رسمی فایل ضمیمه ندارد؛ هیچ PDF یا ZIP ارسال نمی‌شود.

کاربران داخل ایران برای مشاهده ابلاغیه‌ها باید به سایت رسمی https://adliran.ir/Home/Index

مراجعه کنند و با حساب کاربری ثنا خود (نام کاربری و رمز شخصی) ابلاغیه‌ها را ببینند.

کاربران خارج از ایران باید از نشانی رسمی بین‌المللی https://international.adliran.ir/

استفاده کنند.

حتی پیامک واقعی فقط شما را به سایت هدایت می‌کند، هیچ فایلی برای دانلود یا نصب ندارد.

چگونه کلاهبرداری رخ می‌دهد؟

پیامک‌های جعلی معمولاً شامل فایل ZIP، PDF یا لینک مستقیم هستند.

با باز کردن فایل یا کلیک روی لینک، کاربر به سایت جعلی هدایت می‌شود که ظاهری شبیه سایت رسمی دارد.

سپس از کاربر خواسته می‌شود برنامه‌ای آلوده نصب کند که کنترل گوشی یا کامپیوتر به دست مجرم می‌افتد.

در نهایت، اطلاعات بانکی و شخصی شما در خطر سرقت قرار می‌گیرد.

توصیه‌های عملی در هنگام دریافت این شکل پیامک ها:

خونسرد بمانید: قبل از هر اقدامی، نفس عمیق بکشید و روی لینک پیامک مشکوک کلیک نکنید.

سرشماره را بررسی کنید: فقط adliran رسمی است؛ بقیه جعلی هستند.

به سایت رسمی مراجعه کنید: عدلیران داخل کشور، عدلیران خارج از کشور

گزارش دهید: موارد مشکوک را فوراً به مرکز پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت policefata.ir اطلاع دهید.

اطلاعات خود را امن نگه دارید: برنامه ناشناس نصب نکنید و لینک‌های پیامکی مشکوک را باز نکنید.