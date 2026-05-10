به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید با اشاره به کلاهبرداری با فایل‌های جعلی PDF و ZIP با عنوان «ابلاغیه قضایی» اظهار کرد: مجرمان سایبری در روش جدیدی از کلاهبرداری، با سوءاستفاده از عناوین اضطراب‌آوری مانند «ابلاغیه قضایی»، «بخشنامه دولتی»، «اخطار اداری» یا «اطلاعیه فوری»، فایل‌هایی در قالب PDF و ZIP را از طریق پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای شهروندان ارسال می‌کنند تا آن‌ها را فریب دهند.



وی گفت: در این شیوه، افراد سودجو فایل‌هایی با ظاهر نامه‌های رسمی برای کاربران ارسال می‌کنند و در متن پیام از مخاطب خواسته می‌شود برای مشاهده ابلاغیه یا اطلاعیه، فایل را باز کند.



رئیس پلیس فتا فراجا افزود: پس از باز کردن این فایل‌ها، کاربر معمولاً با لینکی مواجه می‌شود که او را به یک سایت جعلی (فیشینگ) هدایت می‌کند. در این مرحله صفحه‌ای شبیه سایت‌های رسمی نمایش داده شده و کاربر برای نصب یک برنامک موبایلی آلوده ترغیب می‌شود. با نصب این برنامک، کنترل تلفن همراه هوشمند در اختیار مجرمان سایبری قرار گرفته و در نهایت این اقدام به سرقت موجودی حساب‌های بانکی کاربر منجر می‌شود.



سردار مجید تأکید کرد: مجرمان سایبری برای جلب اعتماد کاربران، گاهی در متن پیام یا فایل جعلی از نام و مشخصات واقعی افراد استفاده می‌کنند یا خود را به عنوان مأمور پست، کارمند دادگستری یا نماینده یک نهاد دولتی معرفی می‌کنند تا فرد بدون دقت و تأمل فایل را باز کند.



وی خاطرنشان کرد: هیچ سازمان دولتی، از جمله قوه قضاییه، ابلاغیه یا نامه رسمی را به صورت فایل PDF یا ZIP از طریق پیام‌رسان‌ها ارسال نمی‌کند و دریافت چنین فایل‌هایی با این عناوین می‌تواند نشانه‌ای از یک اقدام کلاهبردارانه باشد.



رئیس پلیس فتا فراجا از شهروندان خواست به هیچ عنوان فایل‌های ناشناس با عناوینی مانند ابلاغیه قضایی، شکایت، اخطار یا بخشنامه را در پیام‌رسان‌ها باز نکنند، از کلیک روی لینک‌های موجود در این فایل‌ها خودداری کنند و برنامک‌های ارسالی با این عناوین را نیز نصب نکنند؛ این فایل‌ها معمولاً در قالب فایل‌های فشرده با فرمت ZIP ارسال می‌شوند.



وی همچنین گفت: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک می‌توانند موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا از طریق سایت رسمی policefata.ir گزارش دهند.