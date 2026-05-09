دستگیری باند ۷ نفره جعل اسناد قضایی و کلاهبرداری در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان از شناسایی و انهدام یک باند سازمانیافته ۷ نفره متشکل از یک وکیل دادگستری، رئیس یکی از بانک ها و پنج همدست دیگر طی عملیاتی ۳۰ ساعته در شهر دهدشت خبر داد.

وی اظهار کرد: متهمان با جعل دستورات قضائی و دستورات اجرای احکام مدنی دادگستری‌های دهدشت، شیراز و ماهشهر، موفق شده بودند به حساب چندین نهاد دولتی و عمومی در سطح کشور دسترسی پیدا کرده و جمعاً ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت غیرمجاز انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه این مبلغ از سه موسسه برداشت شده که پس از شناسایی و احراز دقیق توسط کارشناسان، تأیید شده است، تاکید کرد: در این پرونده ۷ نفر شامل وکیل دادگستری، رئیس بانک و پنج همدست دیگر دستگیر شدند.

موسویان با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از قضات و کارکنان قضایی در این پرونده نقشی نداشته اند، تصریح کرد: همه اقدامات مجرمانه توسط افراد غیرمسئول و خارج از مجموعه قضائی طراحی و اجرا شده است.

وی یادآور شد: این افراد در ایام جنگ به دلیل شرایط جنگی، اقدامات مجرمانه خود را تشدید کرده و با این تصور که نظارت‌ها در زمان جنگ کمتر شده، به بهره‌جویی از فضای متأثر از جنگ پرداختند.

دادستان مرکز استان روش کار آنها را چنین تشریح کرد: متهمان با ارائه دستورات قضایی جعلی به همراه فاکتورسازی از جمله فاکتورهای طلا، اقدام به خروج پول از بانک می‌نمودند.

کشف ۸۲ نامه جعلی از لپ‌تاپ متهم

وی ادامه داد: پس از دستگیری متهمان، در بررسی‌های فنی از لپ‌تاپ متهم، ۸۲ نامه جعلی استخراج شد که با استفاده از آنها قصد برداشت از حساب موسسات و شرکت‌های متعددی از جمله صنایع مس ایران، شرکت پیمان فارس - خوزستان، شرکت نستله ایران، شرکت پیشرو تجارت اعیان ارس، شرکت آلومینیای ایران، بیمه ایران، ایران خودرو، شرکت تولیدی و صنعتی فراسان، شرکت باستان نیروی اختر بوم و شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان را داشتند.

وی با بیان اینکه نامه‌های جعلی ارائه شده به مهرسازی‌ها و بانک‌ها نیز کشف و ضبط شد، گفت؛ به جز آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و مس سرچشمه، تحقیقات درباره موفقیت یا عدم موفقیت آنان در برداشت از حساب سایر نهادها همچنان در حال انجام است.

بازگشت ۴۰ میلیارد تومانی و توقیف ۵۲ میلیارد دیگر

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اعلام بازگشت بخش عمده وجوه تصریح کرد: متهمان بخشی از پول‌های برداشت‌شده را به خرید طلا اختصاص داده بودند که طلاهای خریداری شده از آنان کشف و پس از فروش، معادل وجه آن به حساب موسسات عودت داده شد.

وی افزود: بدین ترتیب، از مجموع ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت‌شده، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به حساب نهادهای دولتی شامل آستان قدس رضوی و شرکت مس سرچشمه برگردانده شده است.

موسویان بیان کرد: این افراد در صدد برداشت ۵۲ میلیارد تومان دیگر از حساب شخص دیگری بودند که در حین انجام اقدامات برداشت دستگیر شدند و مبلغ مذکور به موقع در حساب توقیف گردید و از خروج آن جلوگیری به عمل آمد. مابقی وجوه برداشت‌شده نیز تحت تعقیب قضائی قرار دارد.

دستگیری در کمتر از ۳۰ ساعت

وی تصریح کرد: به محض وصول گزارش، روند تعقیب قضائی با کمک پلیس آگاهی، مأمورین گمنام امام زمان و پلیس فتا و همچنین با همکاری و همراهی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان آغاز شد. تمامی ۷ عضو این باند ظرف کمتر از ۳۰ ساعت دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان دهدشت شدند.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با اشاره به کشف ادوات جعل در بازرسی از مخفیگاه متهمان افزود: وسایل ساخت جعل از جمله لپ‌تاپ متهم، سربرگ‌های جعلی و اوراقی با امضای تقلبی قضات سه دادگستری نیز کشف شد.

وی اظهار کرد: وکیل متهم با سوءاستفاده از آگاهی از رویه‌های قضائی، رئیس بانک با دورزدن نظارت‌های داخلی و سایر اعضا با انتقال وجوه به حساب اشخاص ثالث، نقش خود را ایفا می‌کردند.

موسویان با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی و عمومی و شرکتهای خصوصی و شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود که در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز از حساب خود، از طریق واحد حقوقی خود در دادسرای مرکز استان طرح شکایت کنند، بیان کرد: موسساتی که نامه جعلی برداشت از حساب آنان کشف شده، هرچه سریعتر نسبت به استعلام و پیگیری قضائی اقدام نمایند.