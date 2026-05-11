۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۷

توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و تقویت اقتصاد روستایی بررسی شد

در دیدار معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری و وزیر ارتباطات توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و تقویت اقتصاد روستایی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، در دیداری مشترک میان عبدالکریم حسین‌زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری و سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجموعه‌ای از محورهای کلیدی در حوزه توسعه ارتباطات روستایی، اقتصاد دیجیتال و تقویت زیرساخت‌های خدماتی مناطق محروم مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست که در محل معاونت توسعه روستایی برگزار شد، با تمرکز بر هم‌افزایی نهادی برای کاهش شکاف دیجیتال میان شهر و روستا، توسعه دسترسی پایدار به خدمات ارتباطی و بهبود زنجیره ارزش تولیدات روستایی در بستر دیجیتال به‌ویژه در حوزه صنایع دستی و کسب‌وکارهای خرد همراه بود.

ارتقای کیفیت و پوشش شبکه ارتباطی در روستاها، تقویت نقش دفاتر خدمات ارتباطی و پست بانک به‌عنوان بازوهای ارائه خدمات مالی و دیجیتال و ساماندهی بسترهای فروش و بازاریابی آنلاین محصولات روستایی و حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی روستایی که در دوره جنگ با آسیب‌های اقتصادی مواجه شده‌اند، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این گفتگو بود.

