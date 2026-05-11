تخفیف حدود ۹۵ درصدی شهرداری تهران برای فروش بلیت مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در خصوص طرح حمل و نقل عمومی رایگان در تهران، اظهار کرد: رایگان شدن استفاده از مترو و اتوبوس در ایام جنگ، اثرات و نتایج بسیار خوبی به دنبال داشت.
وی افزود: در این ایام مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کردند و این موضوع باعث کاهش مصرف سوخت شد؛ به اذعان معاون وزیر نفت روزانه ۳ میلیون لیتر صرفهجویی در مصرف سوخت را در ایام جنگ شاهد بودیم که البته کاهش سفرهای شهری نیز در آن دخیل بود و کاملاً به رایگان شدن مترو برنمیگردد اما بسیار اثرگذار بود.
صادقی با بیان اینکه رایگان بودن استفاده از حمل و نقل عمومی، آرامش روانی مردم را در فضای تنشآمیز جنگ به دنبال داشت، خاطرنشان کرد: در شرایطی که معیشت مردم با سختی مواجه است، رایگان شدن استفاده از مترو و اتوبوس، باعث ایجاد آرامش روانی شد.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی برای رایگان شدن دائمی حمل و نقل عمومی وجود دارد، تصریح کرد: قیمت تمام شده بلیط مترو رقم بالایی است و آن مبلغی که شهرداری به عنوان بلیط دریافت میکند، ۶ تا ۷ درصد قیمت تمام شده است و اگر همین رقم را هم از شهروندان نگیریم هیچ اتفاقی نمیافتد.
عضو شورای شهر تهران با اعلام اینکه مدیریت شهری عملاً نزدیک به ۹۵ درصد تخفیف در بلیت مترو اعمال میکند، گفت: با رایگان شدن بلیط، مشکلی در تحقق بودجه ایجاد نمیشود؛ از سویی دیگر با توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک، این طرح اثرات مثبتی خواهد داشت.
صادقی با بیان اینکه منابع مالی از محل دریافت بلیط مترو بسیار محدود است، یادآور شد: شهرداری تهران همین حالا هم از بودجه برای فعالیت مترو هزینه میکند؛ سال گذشته درآمد فروش بلیط مترو ۲ همت بوده و این در حالیست که هزینههای نگهداشت در بخشهای مختلف راهآهن شهری، خرید تجهیزات، تأمین قطعات و موارد متعدد دیگر دهها برابر است. شهرداری این هزینهها را از منابع مالی خود تأمین میکند و با حذف این دو همت خللی در نگهداشت ایجاد نمیشود.
وی در خصوص نحوه فعالیت کارکنان با رایگان شدن مترو، یادآور شد: با این اقدام بههیچ عنوان تعدیل نیرو انجام نخواهد شد؛ چه بسا ما سالیانه نیروهای انسانی متعددی برای فعالیت در بخشهای مختلف جذب میکنیم. از توان نیروهای فعال مترو نیز در بخشهای دیگر آن استفاده میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این طرح در حال تکمیل است، اظهار کرد: طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس به محض آماده شدن در شورا بررسی خواهد شد و امیدواریم این طرح در سالی که با جنگ آغاز شد، هدیه خوبی به مردم باشد.
صادقی در پایان یادآور شد: جزئیات طرح کاملاً کارشناسی شده است و پس از تکمیل بررسیها و ارائه آن به شورا، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
نظر شما