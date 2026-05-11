فراخوان دومین دوره جایزه ملی شهید محمدجواد باهنر

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ملی شهید دکتر محمد جواد باهنر ویژه معلمان مولف پیشکسوت می باشد که حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت معلمی در مدارس داشته باشند.

جایزه شهید دکتر محمدجواد باهنر باور دارد تقدیر از قلم معلمان مولف پیشکسوت می تواند پلی میان تجربه های ارزشمند گذشته و نیازهای پیچیده امروز باشد و همچنین تلاش معلمان در حوزه نویسندگی سرمایه گذاری بر حافظه مکتوب نظام آموزشی است و تضمینی برای انتقال دانش به نسل های آینده می باشد.

لذا به‌منظور تکریم یک عمر تلاش فرهنگی معلمان و مستندسازی آثار ناب معلمان در تاریخ آموزش و پرورش ایران، جایزه مذکور رقابتی ملی بین نخبگان تعلیم و تربیت ایجاد خواهد کرد.

دومین دوره این جایزه، با تمرکز بر تألیف در سطح دانش آموزی و با هدف هدایت قلم معلمان به سوی حوزه‌های کلان و نیازمند توجه، در سه محور اصلی زیر برگزار می‌گردد:

۱_حوزه دانش‌آموزی (یازده حوزه یادگیری سند برنامه درسی ملی) شامل قرآن و معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، علوم تجربی، ریاضیات، هنر، سلامت و تربیت بدنی، کار و فناوری، زبان‌های خارجی، آداب و مهارت‌های زندگی و تفکر و حکمت

۲_حوزه معلمان شامل امور تربیتی و تربیت معلم، تألیف در حوزه تربیت معلم و امور پرورشی، توجه ویژه به آثاری که به دانش‌افزایی حرفه‌ای معلمان (تربیت معلم) یا تقویت مبانی و روش‌های فعالیت‌های پرورشی می‌پردازند. این شامل تألیف کتاب‌ها، راهنمای‌های عملی یا پژوهش‌هایی در زمینه روان‌شناسی تربیتی، روش‌های نوین تدریس، مدیریت کلاس درس، طراحی آموزشی، مشاوره مدرسه، فعالیت‌های اردویی، فرهنگی و هنری و هر موضوعی است که به ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای و تربیتی مربیان کمک می‌کند.

۳_حوزه اولیاء شامل آموزش خانواده تألیف در حوزه اولیاء و آموزش خانواده ترغیب معلمان به تولید محتوای ارزشمند برای توانمندسازی خانواده‌ها در امر تربیت، آثاری که به ایجاد هماهنگی و هم‌زبانی بین خانه و مدرسه کمک کرده، راهکارهای عملی برای همراهی اولیاء با فرآیند یادگیری، حل چالش‌های تربیتی دوره‌های مختلف سنی و تقویت نقش خانواده به عنوان اولین و مهم‌ترین نهاد تربیتی ارائه دهند.

بنابراین جایزه شهید دکتر محمدجواد باهنر در ۱۴ محور برای رقابت تالیف کتابهای معلمان مولف پیشکسوت طراحی شده است و آثار معلمان مولف پیشکسوت در این حوزه های ۱۴ گانه رقابت خواهند کرد.

همچنین، به برگزیدگان (حداقل ۱۴ نفر) جوایز نقدی ارزنده و نفیس و لوح تقدیر معتبر ارائه تقدیم خواهد شد و مهلت ثبت‌نام تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ می باشد.

در اولین جایزه ملی شهید دکتر محمد جواد باهنر در نهایت ۱۵ نفر انتخاب شدند و در عین حال از ۳ چهره ماندگار هم تجلیل به عمل آمد؛ از ۱۵ نفر انتخاب شده در اولین جایزه ملی شهید دکتر محمد جواد باهنر ۸ نفر برتر شناخته شدند و از آنها تجلیل به عمل آمد و ۷ نفر شایسته تقدیر شناخته شدند.

تمامی نویسندگان شرکت کننده در جایزه اول شهید دکتر محمدجواد باهنر در بانک اطلاعات مولفان آموزش و پرورش ثبت شده است که در دومین جایزه نیز بر این تعداد در بانک اطلاعات معلمان مولف اضافه خواهد شد.

دومین جایزه شهید دکتر محمد جواد باهنر با توجه به شرایط جنگ تحمیلی سوم و قطعی اینترنت ثبت نام کنندگان تاکنون قابل توجه می باشند و این موضوع حاکی از استقبال معلمان و پیشکسوتان محترم در حوزه های تالیف و نوشتن کتاب و مستندسازی تجارب خود می باشد و این استقبال و کنش موجود در بین معلمان، آینده امیدوارکننده ای را برای مجموعه آموزش و پرورش رقم خواهد زد.

جایزه شهید دکتر محمد جواد باهنر به‌منظور شتاب دهنده این حرکت عظیم می تواند گام ارزنده ای را در جهت مستندسازی تجارب معلمان و تراکم معرفتی معلمان به‌منظور نظریه پردازی متناسب با فرهنگ بومی و اسلامی کشور رقم بزند.

در دومین جایزه ملی شهید دکتر محمدجواد باهنر با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور و بمنظور تسهیل معلمان مولف محترم سعی شد دریافت آثار در این دوره بصورت مجازی از طریق ثبت نام در سامانه ثبت نام بنیاد جایزه ملی شهید دکتر محمد جواد باهنر صورت گیرد.

معلمان مولف می توانند آثار خود را در سامانه به آدرس https://bahonaraward.ir/form تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت بارگزاری نمایند.

دریافت آثار به دو طریق دریافت از کل کتاب در قالب فایل در سامانه بارگذاری خواهند کرد و در صورتی که برخی از معلمان به‌دلایل شخصی خود تمایل به ارسال کل آثار نداشته باشند، می توانند تصویر صفحات جلد و پشت جلد، تصویر صفحه شناسنامه کتاب، تصویر صفحه چکیده کتاب، تصویر صفحات فهرست کتاب، تصویر صفحات منابع کتاب و تصویر صفحاتی از متن و محتوای کتاب را به انتخاب خود نویسنده را در قالب فایل PDF در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایند.

همچنین معلمان می‌توانند تعداد و عناوین سایر کتب و مقالاتی که توسط مولف محترم به نگارش در آمده و چاپ شده است را در سامانه https://bahonaraward.ir/form در بخش تالیفات آن بنویسند تا در امتیازات آنان اثر مثبت گذاشته شود.

کسانی می توانند در این جایزه به موفقیت دست یابند که در یکی از ۱۴ محور که شامل ۱۱ محور مربوط به حوزه های یازده گانه سند برنامه درسی ملی، دو محور حوزه تربیت معلم و امور پرورشی و یک محور آموزش خانواده بتوانند آثار بدیع و نوآورانه ای که نیازهای کنونی آموزش وپرورش را پاسخگو باشد تالیف کرده و ارائه نمایند.

تاکید دومین جایزه ملی شهید دکتر محمد جواد باهنر بر محورهای مرتبط با سند برنامه درسی ملی و تالیف معلمان پیشکسوت در حوزه های یازده گانه یادگیری و تربیت معلم و موارد پرورشی و همینطور تالیفات در زمینه ارتباط خانواده می باشد.

جایزه ملی شهید دکتر محمد جواد باهنر توسط دو کمیته اجرایی و علمی برگزار می‌گردد که در هر دو کمیته اساتید برجسته هدایت آنها را برعهده دارند.

این جایزه باور دارد که قلم معلم پیشکسوت مؤلف، می‌تواند پلی میان تجربه‌های ارزشمند گذشته و نیازهای پیچیده امروز و فردای تعلیم و تربیت باشد.

تقدیر از چنین آثاری، سرمایه‌گذاری بر حافظه مکتوب نظام آموزشی و تضمینی برای انتقال دانش به نسل های آینده است.

در پایان تاکید می‌گردد که هدف اصلی این جایزه، نه تنها شناسایی معلمان مؤلف، بلکه ارتقای کیفی و محتوایی آثار تألیفی در جامعه فرهنگیان، به ویژه در میان معلمان پیشکسوت است.

معلمان مولف پیشکسوت ، با سال‌ها تجربه عملی در کلاس درس و آشنایی عمیق با نیازهای واقعی دانش‌آموزان، گنجینه‌ای بی‌بدیل از دانش تلفیقی (ترکیب علم، تجربه و هنر تربیت) هستند.

جایزه شهید باهنر می‌کوشد با ایجاد انگیزه و ارائه چارچوب‌های هدفمند، این گنجینه را به سوی تألیف آثاری نظام‌مند، نوآورانه و اثرگذار سوق دهد.

ارتقای سطح تألیف در این معلمان، به معنای مستندسازی تجربیات ناب، تولید دانش بومی تربیتی و غنی‌سازی منابع آموزشی کشور است.