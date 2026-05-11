به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق کود شیمیایی به ارزش ۹ میلیارد و ۱۷۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۹ میلیارد و ۱۷۳ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه باتوجه‌به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش کالای کشف شده است، ۹ میلیارد و ۱۷۳ میلیون ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۳۶۴ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی، افزود: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم‌آباد از یک دستگاه کامیون محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.