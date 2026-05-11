به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر محلی شبکه تلویزیونی ان بی سی گزارش داد که یک آتش‌سوزی بزرگ جنگلی در ایالت فلوریدای آمریکا در نزدیکی میامی رخ داده است و دیواری طولانی از آتش در امتداد زمین‌های باز در حومه میامی در حال حرکت است.

تاکنون هشداری برای تخلیه مناطق همجوار صادر نشده و گزارشی از وجود آسیب دیدگان نیز منتشر نشده است.

هفته گذشته نیز، منابع خبری از آتش سوزی در محوطه دانشگاه فلوریدا خبر داده بودند.

مقامات اعلام کردند که آتش‌سوزی بزرگی در ساختمان آزمایشگاهی در محوطه دانشگاه فلوریدا رخ داده است.

