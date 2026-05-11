کشف ۹۰۰ کیلوگرم روده و چربی گوسفندی فاسد در یک واحد غیرمجاز در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد خلیلی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی این اداره، یک واحد غیرمجاز سورت روده را در سطح شهرستان شناسایی کردهاند.
به گفته او، این کارگاه در شرایط کاملاً غیربهداشتی فعالیت میکرد و با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان پلمپ شده است.
رئیس اداره دامپزشکی قرچک افزود: از این واحد غیرمجاز، بیش از ۹۰۰ کیلوگرم روده و چربی گوسفندی فاسد و غیربهداشتی کشف و با دستور مقام قضایی معدوم شد، همچنین برای متصدی این واحد پرونده تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شده است.
وی تأکید کرد: نظارتهای بهداشتی به صورت مستمر ادامه دارد. شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف دامپزشکی، مراتب را با شماره تلفن
۰۲۱۳۶۱۲۸۰۸۴ یا سامانه
۱۵۱۲ اطلاع دهند.
