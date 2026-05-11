۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

کشف ۹۰۰ کیلوگرم روده و چربی گوسفندی فاسد در یک واحد غیرمجاز در قرچک

قرچک-رئیس اداره دامپزشکی قرچک می‌گوید یک واحد غیرمجاز سورت روده که در شرایط کاملاً غیربهداشتی فعالیت می‌کرد، در این شهرستان شناسایی و پلمب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد خلیلی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی این اداره، یک واحد غیرمجاز سورت روده را در سطح شهرستان شناسایی کرده‌اند.

به گفته او، این کارگاه در شرایط کاملاً غیربهداشتی فعالیت می‌کرد و با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان پلمپ شده است.

رئیس اداره دامپزشکی قرچک افزود: از این واحد غیرمجاز، بیش از ۹۰۰ کیلوگرم روده و چربی گوسفندی فاسد و غیربهداشتی کشف و با دستور مقام قضایی معدوم شد، همچنین برای متصدی این واحد پرونده تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی تأکید کرد: نظارت‌های بهداشتی به صورت مستمر ادامه دارد. شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف دامپزشکی، مراتب را با شماره تلفن ۰۲۱۳۶۱۲۸۰۸۴ یا سامانه ۱۵۱۲ اطلاع دهند.

