یک میلیون تن کالای اساسی در ایام جنگ وارد کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مرادی، سخنگوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در ایام جنگ، اظهار کرد: با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توانستند عملکردی مطلوب و مؤثر از خود به نمایش بگذارند و سهم مهمی در مدیریت شرایط اقتصادی و تأمین نیازهای کشور، به‌ویژه کالاهای اساسی، ایفا کنند.

وی افزود: در جلسات مختلف، از جمله آخرین نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت، بارها درباره اهمیت روایت‌سازی انسانی در دوران جنگ رمضان بحث و گفتگو شده است. امروز تجربه‌های رسانه‌ای دنیا نشان می‌دهد روایت‌هایی که بر پایه انسان و احساسات انسانی شکل می‌گیرند، اثرگذاری بیشتری دارند.

مرادی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های رسانه‌ای کشور تصریح کرد: یکی از خلأهای بزرگ ما در سال‌های گذشته، ضعف در حوزه روایت‌سازی بوده و متأسفانه در این بخش عملکرد مطلوبی نداشته‌ایم.

وی با اشاره به ارکان اصلی مدیریت شرایط جنگی گفت: امروز چهار بخش اصلی شامل جبهه، میدان، دیپلماسی و رسانه در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند، اما متأسفانه رسانه در این میان بسیار غریب مانده است. بخشی از این وضعیت نیز محصول سیاست‌های اشتباه چند دهه گذشته در حوزه رسانه است.

سخنگوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ادامه داد: باید روایت‌های واقعی میدان را به تصویر بکشیم؛ از بسیجی و رزمنده گرفته تا نیروهای ارتش، صنعتگران و کارگرانی که در سخت‌ترین شرایط در خطوط تولید و مراکز حساس ایستادند و با وجود تهدیدها به فعالیت خود ادامه دادند. همه این افراد دغدغه حفظ کشور و نظام را داشتند، اما بسیاری از این روایت‌ها مغفول مانده است.

وی یادآور شد: در ایام جنگ رمضان بیش از یک میلیون تن کالای اساسی از طریق مناطق آزاد وارد کشور شده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت قابل توجه این مناطق در پشتیبانی از اقتصاد کلان کشور است.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: مجموع واردات کالای اساسی کشور در طول یک سال حدود ۱۵ میلیون تن برآورد می‌شود و مناطق آزاد نشان داده‌اند که می‌توانند بستری مهم و راهبردی در این حوزه فراهم کنند.