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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

ورود بیش از ۱.۶ میلیون تن کالای اساسی از طریق مناطق آزاد به کشور

ورود بیش از ۱.۶ میلیون تن کالای اساسی از طریق مناطق آزاد به کشور

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ترخیص و واردات بیش از یک میلیون و ۶۱۵ هزار و ۹۷۵ تُن کالای اساسی از طریق مبادی مناطق آزاد به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی در بازه زمانی ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: در این مدت مجموعاً یک میلیون و ۶۱۵ هزار و ۹۷۵ تُن کالای اساسی از طریق مناطق آزاد وارد زنجیره تأمین کالاهای مورد نیاز کشور شده است.

وی افزود: این میزان واردات شامل کالاهای اساسی و راهبردی از جمله گندم، برنج، روغن، حبوبات، نهاده‌های دامی شامل کنجاله سویا، ذرت و جو، شکر، چای و گوشت قرمز بوده که از طریق مبادی گمرکی، بندری و لجستیکی مناطق آزاد ترخیص و به بازار مصرف کشور منتقل شده است.

فردوسی با تأکید بر نقش مناطق آزاد در پشتیبانی از امنیت غذایی کشور، تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و تسریع در فرآیند ترخیص و ورود این اقلام به شبکه توزیع را از مهم‌ترین کارکردهای این مناطق دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق آزاد، نقش مؤثری در پایداری زنجیره تأمین و پاسخگویی به نیازهای بازار ایفا می‌کند.

ورود بیش از ۱.۶ میلیون تن کالای اساسی از طریق مناطق آزاد به کشور

کد مطلب 6854030
زهره آقاجانی

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