ورود بیش از ۱.۶ میلیون تن کالای اساسی از طریق مناطق آزاد به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی در بازه زمانی ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: در این مدت مجموعاً یک میلیون و ۶۱۵ هزار و ۹۷۵ تُن کالای اساسی از طریق مناطق آزاد وارد زنجیره تأمین کالاهای مورد نیاز کشور شده است.

وی افزود: این میزان واردات شامل کالاهای اساسی و راهبردی از جمله گندم، برنج، روغن، حبوبات، نهاده‌های دامی شامل کنجاله سویا، ذرت و جو، شکر، چای و گوشت قرمز بوده که از طریق مبادی گمرکی، بندری و لجستیکی مناطق آزاد ترخیص و به بازار مصرف کشور منتقل شده است.

فردوسی با تأکید بر نقش مناطق آزاد در پشتیبانی از امنیت غذایی کشور، تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و تسریع در فرآیند ترخیص و ورود این اقلام به شبکه توزیع را از مهم‌ترین کارکردهای این مناطق دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق آزاد، نقش مؤثری در پایداری زنجیره تأمین و پاسخگویی به نیازهای بازار ایفا می‌کند.