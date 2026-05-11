به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوتو تصویر فراگیر در فضای مجازی، عباس سیاحطاهری معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا با صدور حکمی، ابوالقاسم هوشمند را بهعنوان مدیر پویشهای مردمی و انتشار پیام این سازمان، منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است:
«جناب آقای ابوالقاسم هوشمند؛ بـا عنایت به شایستگیهای حرفهای، روحیه خلاق و سابقه درخشان جنابعالی در عرصه رسانه و روابطعمومی، بهموجب این حکم شما را بهسمت مدیر پویشهای مردمی و انتشار پیام معاونت کاربران و تنظیمگری اجتماعی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوتو تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) منصوب مینمایم. امید است با تکیه بر دانش و تجربه خود، در مسیر تحقق اهداف سازمان، اقدامات محوله را با جدیت و کیفیتی شایسته به انجام رسانید.»
اعتلای روابطعمومی درونسازمانی و گسترش پیوند فعال با دستگاههای همکار- بازآفرینی هویت و نام ساترا در افکار عمومی، بهعنوان نهادی پیشرو، پاسخگو و خانوادهمحور و ... از دیگر محورهای این حکم است.
هوشمند پیش از این، بهعنوان مدیر اطلاعرسانی و ارتباط با رسانهها و قائممقام ادارهکل روابط عمومی سازمان صداوسیما فعالیت داشته است.
