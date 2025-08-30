یک انتصاب جدید در ساترا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، امروز شنبه ۸ شهریور با صدور حکمی از سوی عباس سیاحطاهری معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا، مصطفی جعفریحیی بهعنوان سرپرست پویشهای مردمی و انتشار پیام این سازمان منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:
جناب آقای مصطفی جعفریحیی با عنایت به تعهد، تجارب ارزشمند و نگاه راهبردی جنابعالی در حوزه رسانه و ارتباطات مردمی و با هدف تقویت جایگاه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) در زیستبوم رسانهای کشور به موجب این حکم به سمت سرپرست مدیریت پویشهای مردمی و انتشار پیام معاونت کاربران و تنظیمگری اجتماعی منصوب میشوید. انتظار میرود در پرتو این مسئولیت خطیر با اتکا به رویکردی خلاقانه علمی و آیندهنگر گامهایی بلند در راستای اهداف زیر بردارید: ارتقای روابط عمومی درون سازمانی و ایجاد همافزایی میان بخشهای مختلف ساترا همراه با گسترش پیوندهای مؤثر با سازمان صداوسیما و تعمیق تعاملات بیرونی با دستگاهها و نهادهای ملی بهمنظور انسجام بخشی به پیام و هویت سازمان، بازآفرینی هویت و نام ساترا (باز نامسازی و باز چهرهسازی) در افکار عمومی به گونهای که سیمای این سازمان به عنوان نهادی پیشرو پاسخگو و خانواده محور تثبیت گردد و در کنار ایفای نقش نظارتی نقش فرهنگی و اجتماعی آن نیز برجسته شود و راهاندازی رسانه اختصاصی ساترا در تراز ملی با استانداردهای حرفهای و کیفیت محتوایی ممتاز بهعنوان مرجع اطلاعرسانی، تبیین و گفتگو با افکار عمومی. بیتردید، تحقق این مأموریتها نیازمند همت بلند، ابتکار مستمر و تعامل سازنده با همکاران و ذینفعان سازمان است.
جعفریحیی پیش از این مشاور مدیر شبکه تهران سیما، مدیر روابط عمومی و فضای مجازی شبکه پنج سیما و مدیریت فضای مجازی رادیو ایران را بر عهده داشته است. سیاحطاهری همچنین از مرتضی وفایی، مدیر سابق پویشهای مردمی و انتشار پیام ساترا قدردانی کرد.
