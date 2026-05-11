لزوم مدیریت مصرف برق در هرمزگان؛ مصرف ادارات ۷۰ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه اظهار کرد: براساس برنامه‌های ابلاغی شرکت توانیر، طرح‌های مدیریت بار از ۱۵ اردیبهشت‌ماه در استان آغاز شده و تمامی بخش‌ها موظف به اجرای دستورالعمل‌های مربوطه هستند.

وی با اشاره به افزایش حدود ۶ درصدی مصرف برق استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیان کرد: باتوجه به شرایط اقلیمی خاص هرمزگان و گرمای زودرس، مدیریت مصرف بیش از هر زمان دیگری ضروری است و در صورت همراهی مردم می‌توان این رشد را مهار و حتی به منفی پنج درصد رساند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف در ساعات اوج بار گفت: بازه زمانی ۱۲ تا ۱۷ و همچنین ۲۰ تا ۲۳ به‌عنوان ساعات پیک مصرف در استان شناخته می‌شود و انتظار می‌رود مشترکان در این ساعات از استفاده غیرضروری وسایل برقی، به‌ویژه کولرهای اضافی و تجهیزات پرمصرف خودداری کنند.

ساعدپناه خاطرنشان کرد: افزایش مصرف در این ساعات علاوه بر تشدید ناترازی برق، فشار مضاعفی بر تجهیزات شبکه و ترانسفورماتورها وارد می‌کند که می‌تواند منجر به خاموشی‌های فنی و ناخواسته شود.

وی با اشاره به «مثلث مدیریت مصرف» بیان کرد: خرید لوازم برقی کم‌مصرف با رده انرژی A و A+، مدیریت زمان استفاده از وسایل برقی و رعایت الگوی صحیح مصرف سه ضلع اصلی مدیریت بهینه انرژی هستند.

مدیرعامل توزیع برق هرمزگان افزود: انتقال استفاده از وسایلی مانند ماشین لباسشویی، اتو و سایر لوازم پرمصرف به ساعات ابتدایی صبح یا پایان شب می‌تواند نقش موثری در کاهش بار شبکه داشته باشد.

ساعدپناه با اشاره به سهم بالای کولرهای گازی در مصرف برق استان گفت: تنظیم دمای کولرها روی ۲۴ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد، شست‌وشوی دوره‌ای فیلترها و استفاده از سایه‌بان برای کندانسور کولرهای اسپلیت، تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف برق دارد.

وی تصریح کرد: رعایت همین نکات ساده می‌تواند هزینه خانوارها را نیز به شکل محسوسی کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از اجرای طرح «صبا» خبر داد و گفت: در قالب این طرح، دانش‌آموزان به عنوان سفیران صنعت برق در مدارس و خانواده‌ها فعالیت می‌کنند تا فرهنگ مدیریت مصرف در جامعه نهادینه شود.

وی همچنین با تاکید بر نقش بانوان در مدیریت خانواده افزود: بانوان به عنوان محور اصلی تنظیم الگوی مصرف در خانه می‌توانند سهم بسزایی در کاهش هزینه‌های خانوار و پایداری شبکه برق ایفا کنند.

ساعدپناه درباره برنامه‌های مدیریت مصرف در ادارات اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در ساعات اداری (۸ تا ۱۴) مصرف برق خود را به ۷۰ درصد کاهش داده و پس از پایان ساعت کاری نیز مصرف را تا ۳۰ درصد برسانند؛ در غیر این صورت برق آن‌ها به صورت هوشمند محدود خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری بخش کشاورزی گفت: محدودیت پنج‌ساعته برای چاه‌های کشاورزی براساس پروانه بهره‌برداری اعمال شده و کشاورزانی که در بازه تعیین‌شده (۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰) مصرف خود را مدیریت کنند، می‌توانند در سایر ساعات از برق رایگان بهره‌مند شوند.

مدیرعامل توزیع برق هرمزگان افزود: در صورت رعایت این برنامه، کشاورزان امکان برداشت آب به مدت ۱۹ ساعت در شبانه‌روز خواهند داشت.

ساعدپناه ادامه داد: صنایع کوچک نیز از ۲۶ اردیبهشت‌ماه موظف به همکاری یک‌روزه در هفته با برنامه‌های مدیریت بار هستند و صنایع انرژی‌بر نیز باید مصرف خود را تا ۴۰ درصد کاهش دهند.

وی از در نظر گرفتن پاداش برای مشترکان خانگی خبر داد و گفت: مشترکانی که مصرف برق خود را دست‌کم ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهند، از ۳۰ درصد پاداش و بخشودگی در هزینه برق بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی صنعت برق در شرایط سخت آب‌وهوایی استان تاکید کرد: در صورت مدیریت مصرف در سطح استان و کشور، امکان عبور از تابستان بدون خاموشی وجود دارد، اما افزایش بی‌رویه مصرف می‌تواند منجر به اعمال محدودیت در برخی بخش‌ها شود.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف در جزایر استان همانند سرزمین اصلی گفت: شهروندان سراسر استان با همراهی و مشارکت خود می‌توانند فرهنگ مصرف بهینه را نهادینه کرده و به پایداری شبکه برق کمک کنند.