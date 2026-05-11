به گزارش خبرگزاری مهر، افشین عالمی با اشاره به اهمیت نگهداری و ارتقای ایمنی زیرساختهای انتقال آب اظهار کرد: در این پروژه، عملیات ترمیم و مقاومسازی در محلهای نیاز به تقویت لوله انتقال آب که در طول سالهای بهرهبرداری دچار خوردگی و کاهش استحکام شده بودند، انجام شد.
وی افزود: به منظور افزایش دوام و کاهش احتمال بروز حوادث و نشتی، نقاط آسیبدیده با استفاده از پوششهای حفاظتی و مقاوم از جنس کامپوزیت پلیمری تقویت و بازسازی شد که این اقدام نقش مؤثری در افزایش ضریب ایمنی خط انتقال آب دارد.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای یزد اعتبار این پروژه را بالغ بر ۵۴۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی این طرح طی سه ماه به طول انجامید.
عالمی در پایان هدف از اجرای این پروژه را جلوگیری از احتمال شکست و نشتی خط لوله در نقاط تضعیف شده خط لوله انتقال آب و افزایش پایداری تأمین آب شرب استان دانست.
