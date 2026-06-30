افزایش ۵.۵ درصدی مصرف برق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه با اشاره به افزایش ۵ و نیم درصدی مصرف برق استان نسبت به پارسال، از اعمال محدودیتهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف در فصل تابستان خبر داد و اظهارکرد: برای عبور از مدیریت مصرف در تابستان و جلوگیری از ناترازی، مشترکانی که بیش از الگوی مجاز مصرف کنند، مشمول محدودیتهای مقطعی خواهند شد.
وی گفت: مشترکانی که پر مصرف هستند در مرحله اول نیمساعت، در مرحله دوم یک ساعت و در تکرارهای بعدی، زمان قطع برق افزایش مییابد.
ساعدپناه با بیان اینکه ۹۲ هزار مشترک پرمصرف در بخش خانگی استان شناسایی شدهاند، افزود: از این تعداد، ۵ هزار مشترک بیش از دو برابر الگو مصرف میکنند که در صورت عدم مدیریت مصرف و استفاده نکردن از تجهیزات سرمایشی مازاد، در زمان پیک بار با قطع برق مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به شرایط خاص منطقه توکهور و هشتبندی به دلیل محدودیت انتقال بار گفت: در این منطقه به دلیل تکمیل نشدن خط ۶۳ کیلوولت، نیاز است مشترکان حداقل ۱۰ درصد در مصرف برق صرفهجویی کنند.
وی از گلخانهداران خواست با حذف مصرف غیرضروری در ساعاتهای ظهر و شب، از اعمال خاموشیهای نوبتی یکساعته در این منطقه جلوگیری کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان در خصوص مشوقهای اعمال شده گفت: مشترکان خانگی که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند، از ۳۰ درصد بخشودگی قبض برق بهرهمند میشوند.
وی افزود: در بخش کشاورزی نیز در صورت رعایت ساعات اوج بار، مشارکت در مدیریت مصرف به مدت ۵ تا ۶ ساعت، برق مصرفی در سایر ساعات روز بهصورت رایگان محاسبه خواهد شد.
ساعدپناه گفت: سرویس دورهای کولرها، نصب سایهبان برای کولرها ومدیریت روشنایی ازمهمترین راهکارهای ساده مدیریت مصرف است.
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