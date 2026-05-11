حاجی میرزایی: سیاستمدار اصلح کسی است که دغدغه ایران داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در مراسم پاسداشت شهیدان علی لاریجانی و سید کمال خرازی، استادان شهید و یادبود پنج دانشجوی جنگ رمضان دانشگاه تهران امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه با بیان اینکه این دو بزرگوار دارای ویژگی‌های مشترکی همچون معتدل بودن، انقلابی بودن، متدین بودن، وفاداری و دغدغه داشتن برای ایران و پیشرفت آن بوده‌اند اظهار داشت: این مؤلفه‌ها ویژگی‌های انسان‌هایی است که جامعه ما بیش از همیشه به آن‌ها نیازمند است و از دست دادن آن‌ها حقیقتاً سخت و سنگین است.



حاجی میرزایی بیان کرد: مسیر حکمرانی شایسته برای حل مسایل مزمن انباشته در پیچیده، راهگشایی خلاق و سازنده در پرتو همین ویژگی‌ها و به اهتمام این جنس مردان میسر می‌شود؛ مردانی که امید می‌یافتند، شوق‌برانگیزند و توان می‌بخشند. رمزگشایی و پرده‌برداری از کامیابی‌ها و موفقیت‌های انقلاب اسلامی و نیز ناکامی‌ها و کاستی‌ها و واکاویدن مسیر طی‌شده در دهه‌های گذشته، اهمیت و نقش این ویژگی‌ها را نشان می‌دهد؛ آنجا که توانستیم اینچنین حرکت کنیم، پیشرفت داشته‌ایم و آنگاه که با این ویژگی‌ها فاصله گرفتیم، دچار کاستی شده‌ایم.



رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به ویژگی‌های یک سیاستمدار تراز، تأکید کرد: سیاستمداران نیاز دارند که ذهن خود را نبندند و از موهبت بزرگی که خداوند به انسان داده است که همان قدرت انتخاب است استفاده کنند و انتخاب‌گر حاضر باشند. آن‌ها باید ارزیابی‌های دقیق و مستمری از وضعیت داشته باشند، حرکت‌ها را به سرعت بازبینی و اصلاح کنند، از حوادث بیاموزند و تجربیات را درک نمایند.



حاجی میرزایی، سیاستمداران واقعی را کسانی دانست که درک عمیق و روشنی از سائقه‌های درونی خود و هیجان‌های اجتماعی دارند و در برابر سیل بنیان‌کن و طوفان‌های سهمگین استوار و مقاوم هستند و تصریح کرد: سیاستمداری که ارزش کلمه را می‌فهمد و کلام برای او مصالحی برای ساختن است، نه کلنگی برای تخریب کردن و تشکیل شکاف‌ها و دامن زدن به اختلاف‌ها.



رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: یک سیاستمدار باید ارزیابی درستی از خود، جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، محیط پیرامونی و جامعه بین‌المللی داشته باشد و حاصل تکاپوهای سیاسی خود را به افزودن بر سرمایه‌های اجتماعی اختصاص دهد.



حاجی میرزایی بر لزوم درک عمیق ارتباطی و فهم روشن از نیروهایی با علایق مختلف، منافع متضاد در این محیط متراکم تأکید و خاطرنشان کرد: سیاستمداران باید قدرت همراه‌سازی، قدرت اجماع‌سازی را داشته باشند و بتوانند تفاهم، توافق ایجاد کنند، دیگران را ببینند، بشنوند و به رسمیت بشناسند.



رئیس دفتر رئیس‌جمهور، یک سیاستمدار اصلح را کسی معرفی کرد که دغدغه ایران داشته باشد و ادامه داد: سیاستمدار اصلح باید به خوبی بداند که ایران انقلابی و مقاوم، استوار و پابرجاست؛ چراکه وقتی این ایران استوار باشد، بستر دین هموار و عزت ملی مهیا می‌شود. سیاستمداری که انتخابگر و فرصت‌ساز باشد، از تحفظ بالایی برخوردار است، شناخت عمیقی از سائقه‌های درونی خود و هیجان‌های اجتماعی دارد، دین‌باور، ایران‌دوست، انقلابی و نسبت به پیشرفت ایران حساس است، از میان مردم برمی‌خیزد و فارغ از منیت‌ها وسهم‌طلبی‌ها، دغدغه ساختن و بالندگی دارد.



حاجی میرزایی با اشاره به ارادت و ارتباط دیرینه خود با دکتر شهید لاریجانی، یادآور شد: همکاری نزدیک و روزانه با ایشان در آخرین مسئولیتشان در شورای عالی امنیت ملی، شخصیت بزرگوار ایشان را برایش کامل‌تر کرد. ایشان پاک، پاک، پاک و زلال، زلال، زلال به مفهوم واقعی کلمه و تهی از هوا و منیت بود. آن مرحوم با تمام توان در خدمت نظام حکمرانی بود و ایده‌های ناب و روشنی برای اصلاح امور در ذهن می‌پروراند.



رئیس دفتر رئیس‌جمهور یادآور شد: شهید لاریجانی در بسیاری از دیدارها، در کنار مسایل روز، به آینده کشور و انقلاب و اشاره به کاستی‌ها و نزول، بر ضرورت انجام اقدامات مهم تأکید می‌کرد و حتی قانون اساسی را بر مبنای درک عمیق از تحولات ملی و بین‌المللی و بهره‌گیری از تجارب داخلی و خارجی بازنویسی کرد. آن شهید بزرگوار در همان دوره فراغت و بی‌مهری‌ها رها نشد و همه آن بی‌مهری‌ها نتوانست پیوند و ارتباط او را با رهبری و انقلاب اسلامی سست کند و به آینده انقلاب و ایران می‌اندیشید و برای اصلاح قانون اساسی قدم برداشت.



حاجی میرزایی با اشاره به خاطره‌ای از شهید لاریجانی گفت: در نزدیکی‌های غروب همان شب قدر، در نشستی خاص با رئیس‌جمهور که منتهی شد به نزدیک افطار، از فعالیت‌های متنوعی برای سامان دادن به مقاومت ملی، حمایت از نیروهای مسلح و فعالیت‌های متنوع برای پایان دادن عزتمندانه و قدرتمندانه به جنگ و توسعه همکاری منطقه‌ای می‌گفت و برای روز بعدش قرار بود نمایندگان را اعزام کند؛ بسیار پرانرژی، شاداب و سخت‌کوش بود.



رئیس دفتر رئیس‌جمهور در بخش دیگر سخن خود به مقام شامخ شهید خرازی نیز اشاره و تصریح کرد: علاوه بر دوران خدمت در دولت اصلاحات، در یک حلقه مشورتی پیرامون سیاست خارجی کشور توفیق داشتم که هرچند هفته یکبار از محضر ایشان بهره‌مند شویم اشراف ایشان در حوزه علوم‌شناختی نشانه درک عمیق شهید خرازی از نیازهای جدی جامعه ایران بود.



حاجی میرزایی در پایان گفت: دغدغه‌های شهید خرازی همواره افزایش ظرفیت اجتماعی و توسعه مهارت‌های جمعی برای مواجهه عزتمندانه با حوادث بود