به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمس اله موسوی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت عمومی و اجرای طرح امنیت محلهمحور، مأموران انتظامی و پلیسهای تخصصی شهرستان طی چند عملیات هدفمند موفق شدند ۱۴ قبضه اسلحه جنگی و شکاری غیر مجاز را در سطح شهرستان کشف کنند.
وی افزود: در ادامه این طرح، ۲۳ نفر از سارقان حرفهای و سابقهدار که در سرقتهای متعدد اماکن خصوصی، کابل برق، وسایل نقلیه و اموال عمومی دست داشتند، شناسایی و در عملیاتهای مجزا دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک بیان کرد: سارقان دستگیر شده در تحقیقات اولیه به ۵۳ فقره انواع سرقت در سطح شهرستان اعتراف کردند.
وی افزود: در راستای برخورد با تخلفات رانندگی و افزایش انضباط ترافیکی، ۴۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف و فاقد مدارک یا دارای تخلفات حادثهساز نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.
سرهنگ موسوی با قدردانی از همکاری مردم در اجرای این طرح، تأکید کرد: نیروی انتظامی با جدیت و قاطعیت، مقابله با هنجارشکنی، جرایم سازمانیافته و عوامل ایجاد ناامنی را ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد آرامش عمومی خدشهدار شود.
