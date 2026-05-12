آسیابی: بادیگارد قلابی مسئولان قضایی در گلستان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر کلاهبرداری فردی در پوشش محافظ مسئولان قضایی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفت.
وی افزود: پس از یک هفته کار اطلاعاتی شبانهروزی، هویت متهم شناسایی شد و این فرد در حالی که قصد فریب یک قربانی جدید را داشت، دستگیر و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.
آسیابی با اشاره به تداوم برخی کلاهبرداریها با استفاده از عناوین جعلی تصریح کرد: با وجود هشدارهای مکرر درباره افراد سودجویی که با ادعای نفوذ در دستگاههای مختلف بهویژه دستگاه قضایی از مردم اخاذی میکنند، همچنان برخی شهروندان قربانی این افراد میشوند.
رئیس کل دادگستری گلستان تاکید کرد: تمامی افرادی که با ادعای قضاوت، وکالت یا نفوذ در دستگاه قضایی در قبال انجام امور، درخواست وجه میکنند، کلاهبردار هستند و شهروندان باید در مواجهه با چنین مواردی، موضوع را بلافاصله از طریق تماس با سامانه ۱۲۷ یا مراجعه حضوری گزارش دهند.
وی در ادامه به عملکرد سامانه گزارشگیری اشاره کرد و گفت: سال گذشته هزار و ۱۷۰ گزارش حضوری و ۳۵۰ گزارش تلفنی از طریق سامانه ۱۲۷ ثبت شده که در پی بررسی آنها، ۵۴ نفر از کارچاقکنها، شاهدان دروغین و مدعیان نفوذ شناسایی و دستگیر شدند.
به گفته آسیابی، سامانه تلفنی ۱۲۷ بهصورت شبانهروزی آماده دریافت و پیگیری گزارشهای مردمی در حوزه تخلفات، فساد و کلاهبرداری است.
