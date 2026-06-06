به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمس‌اله موسوی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت محله‌محور به منظور برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی با هماهنگی قضائی در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح و طی عملیات‌های جداگانه، تعداد ۱۴ سارق دستگیر، ۲۲ فقره انواع سرقت کشف و ۹ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک ضمن اشاره به دستگیری ۲۵ محکوم متواری و تحت تعقیب در خصوص انواع جرائم، اظهار کرد: همچنین در جریان این طرح، تعداد ۳۷ دستگاه موتورسیکلت و ۹ دستگاه خودروی متخلف توقیف و روانه پارکینگ شدند.

سرهنگ موسوی با اشاره به استمرار این طرح در سطح مناطق مختلف شهرستان بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.