به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هاشم غیاثی در پیامی به مناسبت هفته گرامیداشت معلم با ابراز ارادت و تجلیل از رنج و مشقت معلمان عزیز اظهار کرد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، معلمان با ایستادگی در برابر موج‌های فرهنگی دشمن، سنگری استوار در برابر جنگ فرهنگی ایجاد کردند، امروز نیز نقش آنان در حفظ هویت ملی و اسلامی، نقشی سرنوشت‌ساز است.

فرمانده سپاه خراسان رضوی در پیام خود با تأکید بر مقاومت مثال زدنی فرزندان برومند ملت بزرگ ایران اسلامی به‌ویژه در نیروهای مسلح آورده است: ما می‌دانیم این ایستادگی‌های بی‌همتا و مقاومت‌های پولادین ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمن، نه تصادفی، بلکه میوه‌ی همان آموزه‌های اصیل و ایستادگی بر حق است که معلمان در سکوت کلاس‌های درس به ایرانیان آموختند و با تربیت نسلِ شهیدپسند بنیان مقاومت ملت را بنا نهادند.

وی با اشاره به جنایت وقیح آمریکای مستکبر در مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب در روزهای آغازین جنگ رمضان آورده است: یاد و خاطره معلمین شهید که به حق مهندسانِ روح و معمارانِ ایستادگی و مقاومت کشور به شمار می آیند را گرامی می‌دارم و به روح یکایکشان درود می‌فرستم.