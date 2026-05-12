مطالبه مردم روستای خیرآباد جاسک برای احداث یک زمین چمن

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - علی عنبری: توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق مرزی و محروم، راهکاری استراتژیک برای ایجاد نشاط اجتماعی و صیانت از نسل جوان در برابر آسیب‌های محیطی محسوب می‌شود. در حالی که شعار «عدالت در توزیع امکانات» همواره سرلوحه برنامه‌های توسعه‌ای بوده است، اما هنوز در گوشه و کنار کشور، روستاهایی وجود دارند که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و صعب‌العبور بودن، در پیچ و خم بودجه‌های دولتی نادیده گرفته شده‌اند.

جوانان روستای خیرآباد جاسک در انتظار نصب یک زمین چمن مصنوعی

روستای «خیرآباد نوگین گشیدان» در دورافتاده‌ترین بخش شهرستان جاسک، نمادی از این اشتیاق و محرومیت است، جایی که جوانانش نه در سودای امکانات لوکس، بلکه در آرزوی یک زمین چمن مصنوعی ساده هستند تا بر خاک داغ لیردف، شور زندگی را رقم بزنند.

حالا پس از سال‌ها مطالبه‌گری، این خواسته به حق، روی میز مسئولان استانی قرار گرفته تا مشخص شود آیا طلسم محرومیت امکانات ورزشی در این نقطه از شرق هرمزگان شکسته خواهد شد یا خیر.

احداث زمین چمن مصنوعی مهم‌ترین خواسته جوانان روستای خیرآباد

علی تاجویی‌زاده دهیار روستای «خیرآباد نوگین گشیدان» از توابع بخش لیردف شهرستان جاسک، با اشاره به بافت جمعیتی این روستا،اظهار داشت: روستای خیرآباد با ۶۴ خانوار و ۳۷۰ نفر جمعیت با کمبود شدید فضاهای ورزشی روبرو است و احداث زمین چمن مصنوعی مهم‌ترین خواسته جوانان این منطقه برای پر کردن اوقات فراغت و دوری از آسیب‌های اجتماعی است.

‌وی با اشاره به وضعیت اقتصادی نامناسب دهیاری، افزود: بنیه مالی دهیاری برای اجرای پروژه‌های عمرانی - ورزشی بسیار پایین است، لذا از نهادهای انقلابی همچون بنیاد علوی و بنیاد برکت که پیش‌تر در توسعه فضاهای ورزشی پیش‌قدم بوده‌اند، درخواست داریم در این پروژه نیز سهیم باشند.

انتظار از نماینده مردم شرق هرمزگان برای سفر به روستای خیرآباد

‌تاجویی‌زاده ضمن قدردانی از حمایت‌های فرماندار، مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان و بخشدار لیردف، از نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد و گفت: از نماینده مردم منطقه در مجلس انتظار داریم پس از گذشت مدت‌ها از آغاز فعالیت، سرانجام به این روستای صعب‌العبور قدم بگذارند. ایشان از بدو انتخاب تا به امروز سراغی از ما نگرفته‌اند، در حالی که این روستا جزئی از حوزه انتخابیه ایشان است و باید پای درد و دل و مطالبات به‌حق این مردم بنشینند.

رئیس اداره ورزش و جوانان جاسک: احداث زمین چمن در روستای خیرآباد نوگین گشیدان در اولویت قرار گرفته است

عبدالمجید مرادی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جاسک در گفتگو با خبرنگار مهر، با تائید دغدغه‌های مطرح شده و تاکید بر لزوم توزیع عادلانه امکانات ورزشی، اظهار داشت: پس از بازدیدهای میدانی فرماندار جاسک از روستای خیرآباد نوگین گشیدان و احصای دقیق نیازهای جوانان این منطقه، موضوع احداث زمین چمن مصنوعی با جدیت در دستور کار قرار گرفت. با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی با اداره‌کل ورزش و جوانان استان، این پروژه اکنون به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی و فوری این اداره در سال جاری تعریف شده است.

‌وی با اشاره به ویژگی‌های اقلیمی و جغرافیایی بخش لیردف، افزود: روستای خیرآباد به دلیل مسافت زیاد و شرایط صعب‌العبور، نیازمند نگاه ویژه‌ای در حوزه زیرساختی است. ما به دنبال آن هستیم تا با استانداردسازی فضاهای ورزشی در این مناطق، نه تنها اوقات فراغت جوانان را غنی‌سازی کنیم، بلکه بستری برای کشف استعدادهای نهفته ورزشی در شرق هرمزگان فراهم آوریم.

‌مرادی همچنین به موضوع تامین اعتبار اشاره کرد و گفت: تلاش ما بر این است تا با هم‌افزایی میان منابع دولتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی، روند اجرایی پروژه را تسریع کنیم. امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبارات پیش‌بینی شده، این مطالبه دیرین و به‌حق مردم محقق شود. تحقق این پروژه، گامی استوار در جهت برقراری « عدالت ورزشی » و تزریق روحیه امید و نشاط به کالبد روستاهای محروم و دورافتاده شهرستان جاسک خواهد بود.