به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزاده کوهشاهی اظهار داشت: چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان و فرهنگیان استان هرمزگان از تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ لغایت ۲۸ اردیبهشت‌ماه به دو شیوه برخط (آنلاین) و همچنین از طریق ضبط و ارسال آثار برگزار می‌شود.

میرزاده کوهشاهی با اشاره به محل برگزاری بخش برخط این مسابقات افزود: بخش آنلاین و برخط این دوره از مسابقات به میزبانی مدرسه شاهد شهید اخلاص‌طلب ناحیه یک بندرعباس برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف قرآنی به رقابت می‌پردازند.

وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات با استقبال گسترده دانش‌آموزان و فرهنگیان استان همراه بوده است، گفت: در مجموع حدود ۱۲۰۰ نفر از دانش‌آموزان و فرهنگیان سراسر استان هرمزگان در این دوره از مسابقات شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۱۵۰ نفر به عنوان برگزیدگان استانی معرفی خواهند شد و در نهایت ۳۰ نفر از برگزیدگان نیز به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان در پایان بر نقش برگزاری این مسابقات در ترویج فرهنگ قرآن، عترت و نماز در میان دانش‌آموزان و فرهنگیان تأکید کرد و گفت: چنین برنامه‌هایی زمینه‌ساز تعمیق آموزه‌های دینی، تقویت هویت معنوی و گسترش فرهنگ قرآنی در میان جامعه دانش‌آموزی استان خواهد بود.