به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری بروجرد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بدین‌وسیله به اطلاع شهروندان محترم شهرستان بروجرد می‌رساند؛ با هماهنگی قبلی و در روزهای سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت و چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، انفجار کنترل شده مواد انفجاری بجا مانده از جنگ تحمیلی رمضان در منطقه انجام خواهد شد.

شایان‌ذکر است که این انفجار، کنترل شده و با هماهنگی صورت‌گرفته میان دستگاه‌های مختلف بوده و از شهروندان بروجرد، اشترینان؛ ونایی و روستاهای تابعه خواهشمند است در صورت شنیدن صدای انفجار در روزهای یاد شده، نگرانی به خود راه ندهند.