به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد، از زمان آغاز توافقات مربوط به آتش بس تاکنون نیروی هوایی رژیم بیش از ۱۱۰۰ نقطه را در لبنان هدف قرار داده است.

ارتش اشغالگر صهیونیستی مدعی شد که این نقاط متعلق به زیرساخت های حزب الله بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده در لبنان حملات رژیم صهیونیستی، مراکز درمانی، خودروهای اورژانس، خبرنگاران و کادر پزشکی را نیز هدف قرار داده است.

وزارت بهداشت لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که شمار شهدای این کشور در پی حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس سال جاری به ۲۸۶۹ نفر افزایش یافت.

این در حالی است که از تاریخ مذکور تاکنون ۸۷۳۰ نفر نیز مجروح شدند.