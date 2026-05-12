۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

اعتراف تل‌آویو به انجام بیش از ۱۰۰۰ حمله علیه لبنان در دوره آتش‌بس

ارتش رژیم صهیونیستی به انجام صدها حمله علیه لبنان در دوره به اصطلاح آتش بس اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد، از زمان آغاز توافقات مربوط به آتش بس تاکنون نیروی هوایی رژیم بیش از ۱۱۰۰ نقطه را در لبنان هدف قرار داده است.

ارتش اشغالگر صهیونیستی مدعی شد که این نقاط متعلق به زیرساخت های حزب الله بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده در لبنان حملات رژیم صهیونیستی، مراکز درمانی، خودروهای اورژانس، خبرنگاران و کادر پزشکی را نیز هدف قرار داده است.

وزارت بهداشت لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که شمار شهدای این کشور در پی حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس سال جاری به ۲۸۶۹ نفر افزایش یافت.

این در حالی است که از تاریخ مذکور تاکنون ۸۷۳۰ نفر نیز مجروح شدند.

    احمد IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      این شدت حملات وحشیانه اسرائیل به مردم مظلوم وبی دفاع لبنان وکشتاربیرحمانه تنها به بهانه وجود حزب الله که حامی منافع لبنان وغزه است صورت گرفته،چگونه است که کشورهای غربی واروپا حملات حق طلبانه ایران به پایگاههای آمریکادرکشورهای عربی راکه مستقیما وبطورآشکاربرعلیه ایران وملت ایران واردجنگ شدند،محکوم میکنند؟!

