برگزاری جشن ازدواج دانشجویی در کنار مزار شهدای گمنام در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی عباسی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج آسان در میان جوانان اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر سادهزیستی و پرهیز از تشریفات در آغاز زندگی مشترک تأکید داشتند و اگر جوانان بخواهند بر اساس رسوم و تشریفات سنگین حرکت کنند، بسیاری از آنان امکان تشکیل خانواده را از دست خواهند داد.
وی با اشاره به آمارهای رسمی ثبت احوال و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور افزود: بر اساس مطالعات انجام شده تا مهرماه سال ۱۴۰۰، از میان حدود ۱۵۰ هزار زوج دانشجویی ثبت شده، میزان طلاق کمتر از ۶ درصد بوده که پایینترین نرخ در میان الگوهای ازدواج در کشور به شمار میرود.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بوعلیسینا با بیان اینکه آگاهانه بودن انتخابها، بهرهگیری از مشاورههای تخصصی و شکلگیری این ازدواجها در فضای علمی و فرهنگی دانشگاهها از عوامل موفقیت آنها است، گفت: طرح «همرسان» نیز با هدف تسهیل آشنایی دانشجویان در فضایی رسمی و مورد اعتماد خانوادهها در دانشگاهها اجرا میشود.
وی با اشاره به سابقه پنج تا شش ساله اجرای این طرح در دانشگاه بوعلیسینا افزود: این دانشگاه از پیشگامان اجرای طرح همرسان در استان است و تاکنون دستکم ۲۰ ازدواج موفق از این مسیر به ثبت رسیده و پیشبینی میشود این تعداد تا پایان سال به حدود ۵۰ مورد برسد.
حجت الاسلام عباسی با اشاره به برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته دو مراسم همزمان با سالروز ازدواج حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت علی(ع) و همچنین عید غدیر برگزار شد که در مجموع ۷۰ زوج دانشجو زندگی مشترک خود را آغاز کردند.
وی ادامه داد: امسال نیز جشن ازدواج دانشجویی با حال و هوایی حماسی و در کنار مزار شهدای گمنام برگزار میشود و دو نفر از زوجهای حاضر در این مراسم از فرزندان شهدای جنگ اخیر هستند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بوعلیسینا با بیان اینکه این مراسم روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت از ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد، افزود: خطبه عقد فرزند شهید مرادیمنصور از شهدای جنگ تحمیلی سوم نیز در مزار شهدای گمنام پارک مردم قرائت میشود.
وی با اشاره به برگزاری کاروان شادی عروس و دامادها در سطح شهر گفت: کاروان ازدواج دانشجویی امسال با پرچمهای ایران و فضایی حماسی در سطح شهر حرکت خواهد کرد و یکی از خودروهای کاروان نیز بهصورت نمادین به شکل خودروی نظامی طراحی میشود.
حجت الاسلام عباسی افزود: این کاروان پس از حضور در امامزاده عبدالله(ع) و تجدید میثاق با اهل بیت(ع)، در مسیر میدان آرامگاه حرکت خواهد کرد تا فضای نشاط اجتماعی در شهر تقویت شود.
وی با اشاره به استقبال مردم از این برنامه در سال گذشته بیان کرد: واکنشهای مردم در مسیر حرکت کاروان بسیار مثبت و امیدوارکننده بود و جامعه امروز بیش از گذشته به چنین برنامههای امیدآفرین نیاز دارد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بوعلیسینا درباره آمار ثبتنامکنندگان نیز گفت: سال گذشته حدود ۷۰ زوج در این مراسم حضور داشتند، اما امسال به دلیل مجازی شدن دانشگاهها، ثبتنام تنها برای زوجهای همدانی انجام شده و تاکنون حدود ۱۰ زوج ثبتنام کردهاند و پیشبینی میشود در نهایت حدود ۳۰ زوج در مراسم شرکت کنند.
وی در ادامه به اجرای پویش دلنوشته اساتید دانشگاه برای رزمندگان اسلام اشاره کرد و افزود: در این پویش اعضای هیئت علمی دانشگاه با نگارش دلنوشتههایی صمیمانه، از رشادتها و ایثارگریهای نیروهای مسلح قدردانی کردند.
حجت الاسلام عباسی بیان کرد: این دلنوشتهها برای نیروهای ارتش، سپاه، فرماندهان مستقر در خطوط عملیاتی، نیروی انتظامی و نیروی دریایی ارسال شد و بازخوردهای ارزشمندی از سوی آنان دریافت کردیم.
وی با اشاره به یکی از نمونههای تأثیرگذار این پویش گفت: یکی از بانوان عضو هیئت علمی دانشگاه برای نخستینبار دلنوشتهای خطاب به همسران رزمندگان نوشت که با استقبال و قدردانی آنان همراه شد.
نظر شما