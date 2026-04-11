به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز رسمی فرایند ثبت‌نام وام‌های دانشجویی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ از تاریخ ۹ اسفند ماه، دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس refah.swf.ir نسبت به ثبت درخواست وام‌های مورد نیاز خود اقدام کنند.

بر اساس اعلام صندوق رفاه، بازه زمانی ثبت‌نام وام‌های دانشجویی تا تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. همچنین، ثبت‌نام برای وام‌های شهریه و ضروری، بر اساس جدول مصوب وام‌های دانشجویی، از تاریخ ۳ اردیبهشت ماه آغاز و تا ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد یافت.

جزئیات مبالغ وام‌های دانشجویی نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵:

• وام تحصیلی:

• مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: ۵ میلیون تومان

• مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه‌ای: ۷.۵ میلیون تومان

• مقطع دکترای تخصصی (پیوسته، ناپیوسته، دکترای مستقیم و دستیاری): ۱۰ میلیون تومان

• وام ودیعه مسکن متاهلی:

• شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر و کمتر: ۱۵۰ میلیون تومان

• شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر: ۲۲۵ میلیون تومان

• کلان‌شهر تهران: ۳۰۰ میلیون تومان

• وام‌های ضروری: این وام شامل ۶ گروه از دانشجویان می‌شود و مبلغ آن ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. گروه‌های مشمول عبارتند از:

• خرید لوازم کمک آموزشی (مانند لپ‌تاپ، موبایل، قلم نوری و…)

• دانشجویان حادثه‌دیده در سوانح و تصادفات

• دانشجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه

• دانشجویان توان‌خواه

• دانشجویان حادثه‌دیده از بلایای طبیعی

• دانشجویانی که والدین، همسر یا فرزند خود را از دست داده‌اند.

• وام ازدواج و تولد فرزند: این وام نیز جزو وام‌های ضروری محسوب شده و مبلغ آن ۱۰ میلیون تومان است که طبق جدول مصوب پرداخت خواهد شد.

• وام شهریه:

• مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: ۳ میلیون تومان

• مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه‌ای: ۵ میلیون تومان

• مقطع دکترای تخصصی (پیوسته، ناپیوسته، دکترای مستقیم و دستیاری): ۷ میلیون تومان

با توجه به محدودیت زمانی، دانشجویان متقاضی پیش از اتمام مهلت‌های مقرر، نسبت به تکمیل پرونده و ثبت درخواست خود در سامانه اقدام نمایند تا از این تسهیلات بهره‌مند شوند.