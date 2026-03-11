به گزارش خبرنگار مهر، اداره خدمات و رفاه دانشجویان دانشگاه علامهطباطبائی در اطلاعیهای شرایط و نحوه ثبتنام برای تسهیلات دانشجویی در نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
با آرزوی سلامتی و تندرستی برای دانشجویان، به اطلاع دانشجویان متقاضی دریافت وامهای تحصیلی، ضروری، ودیعه مسکن و شهریه میرساند که ثبت تقاضای وام در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس https://refah.swf.ir در تاریخهای گفته شده در جدول زمانبندی، فعال است و ضرورت دارد تمامی دانشجویان متقاضی واجد شرایط، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مذکور اقدام کنند.
براساس آخرین مصوبات صندوق رفاه دانشجویان: اولویت پرداخت وام با دانشجویان مستعد کم برخوردار، دهکهای ۱ تا ۵ و سرآمدان علمی است.
سنوات مجاز جهت درخواست وام برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ۴ نیمسال تحصیلی و برای دانشجویان کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته ۸ نیمسال تحصیلی است.
دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی جاری برای اولین بار تقاضای دریافت وامهای صندوق را دارند، صرفا با ثبت اطلاعات سند تعهد جدید (دارای شماره شناسه مخصوص صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف و رمز تصدیق) امکان دریافت وام را خواهند داشت.
سقف مبلغ ضمانت وامهای دانشجویی، برای کارمندان قراردادی (دارای شناسه کارمندی دستگاه های اجرائی، قوه مقننه و دایم بانکها، بازنشستگان کشوری، لشگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی، مشمولان دریافت حقوق و مزایا از بنیاد شهید و امور ایثارگران) به ۱۵۰ میلیون تومان و برای کارمندان پیمانی یا رسمی (دستگاههای اجرائی و قوه مثننه، اعضای هیئت علمی و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، دارندگان پایه قضایی قوه قضائیه، سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق دارای مجوز و کارکنان استخدامی نیروهای مسلح) به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
ارائه گواهی کسر از حقوق صرفاً برای دانشجویانی که بیش از ۳۰۰ میلیون تومان وام دریافت خواهند کرد، الزامی است.
ثبت شماره حساب بانک تجارت و شماره شبا آن توسط کلیه دانشجویان متقاضی وام صرفا با اعداد انگلیسی و فعال بودن شماره حساب در سامانه یکپارچه الزامی است.
ضریب ۵۰ درصدی افزایش وام تحصیلی برای دانشجویان دارای ویژگی خاص مطابق بند "د" ، "ه" ، "و" ، "ز"، "ح" آییننامه پرداخت و بازپرداخت وامهای دانشجویی، صرفاً برای دانشجویان مجرد اعمال میشود.
دانشجویانی که تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران هستند، مجاز به درخواست وام شهریه نیستند.
در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وام ودیعه مسکن متاهلی به دانشجویان روزانه و نوبت دوم در دانشگاههای دولتی پرداخت میشود. پرداخت این وام به دانشجویان غیر شاغل در اولویت است.
نظر شما