به گزارش خبرنگار مهر، فرایند رسمی ثبتنام وامهای دانشجویی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ که از تاریخ ۹ اسفند ماه آغاز شد تا فردا دوم اردیبهشت ماه ادامه دارد. دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور میتوانند با مراجعه به سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس refah.swf.ir نسبت به ثبت درخواست وامهای مورد نیاز خود اقدام کنند.
آغاز ثبت نام وام شهریه از سوم اردیبهشت
بر اساس اعلام صندوق رفاه، دانشجویان برای ثبتنام وامهای دانشجویی تحصیلی و ودیعه مسکن متاهلی تا فردا دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا برای ثبت نام اقدام کنند، همچنین، ثبتنام برای وامهای شهریه و ضروری، بر اساس جدول مصوب وامهای دانشجویی، از تاریخ سوم اردیبهشت ماه آغاز و تا ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد یافت.
ثبت درخواست وام ودیعه مسکن از طریق سامانه صندوق رفاه دانشجویان انجام میشود و دانشجویان متأهل تا فردا دوم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با مراجعه به پایگاه اینترنتی صندوق رفاه به نشانی https://www.swf.ir نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام کنند.
وام ودیعه مسکن از جمله مهمترین تسهیلات حمایتی صندوق رفاه برای دانشجویان متأهل به شمار میرود که با هدف کاهش دغدغههای اقتصادی و کمک به تأمین هزینههای مسکن آنان ارائه میشود. خوشبختانه در سال جاری نیز امکان بهرهمندی دانشجویان از این تسهیلات فراهم است.
این تسهیلات در راستای حمایت از بنیان خانواده دانشجویی و ایجاد آرامش خاطر بیشتر برای تمرکز بر فعالیتهای علمی و تحصیلی اعطا میشود. بر اساس ضوابط موجود، این وام به دانشجویان متأهل واجد شرایط (ترجیحاً غیرشاغل) در هر مقطع تحصیلی صرفاً یکبار تعلق میگیرد.
مبلغ وام ودیعه مسکن بر اساس شهر محل سکونت دانشجو تعیین میشود؛ بهگونهای که سقف وام در شهر تهران ۳۰۰ میلیون تومان، در کلانشهرها ۲۲۵ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵۰ میلیون تومان است و تحت هیچ شرایطی بیش از سقفهای تعیینشده پرداخت نخواهد شد.
احراز شرایط عمومی و اختصاصی صندوق رفاه برای دریافت وام الزامی است و هرگونه نقص مدارک یا عدم انطباق با آییننامهها میتواند موجب رد درخواست شود. بنابراین توصیه میشود متقاضیان پیش از ثبتنام، بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط را بهدقت مطالعه کرده و در صورت وجود ابهام، از طریق کارشناسان امور دانشجویی مراکز و واحدهای محل تحصیل خود راهنمایی لازم را دریافت کنند.
مدارک مورد نیاز شامل سند تعهدنامه، تصویر سند ازدواج، اجارهنامه رسمی دارای کد رهگیری صادره از دفاتر مشاوران املاک مجاز و تنظیمشده به نام دانشجو یا همسر وی است. همچنین محل اجاره باید در شهر محل تحصیل یا سکونت دانشجو واقع شده باشد.
وام تحصیلی نیز وامی است که برای تامین هزینههای جاری و روزمره به دانشجویان داده میشود. دانشجویان در هر نیمسال بهشرط تسویه وام قبلی میتوانند یک وام تحصیلی دریافت کنند.
مبالغ وام تحصیلی:
وام تحصیلی در مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: ۵ میلیون تومان، درمقطع کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفهای: ۷.۵ میلیون تومان و در مقطع دکترای تخصصی (پیوسته، ناپیوسته، دکترای مستقیم و دستیاری) : ۱۰ میلیون تومان پرداخت می شود.
