حضور ایران در بخش بانوان و آقایان در مسابقات ۳ به ۳ کشورهای اسلامی

اوویس حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: اردوی تیمهای ملی هاکی روی یخ ایران در بخش بانوان و آقایان بهصورت همزمان و منسجم در حال برگزاری است و ملیپوشان خود را برای حضور در مسابقات ۳ به ۳ کشورهای اسلامی آماده میکنند.
وی افزود: تیم هاکی روی یخ ایران از ۲۸ خرداد تا ۴ تیرماه در این رقابتها که به میزبانی شهر کازان در جمهوری تاتارستان روسیه برگزار میشود، به میدان خواهد رفت. این مسابقات از مهمترین رویدادهای پیشروی هاکی روی یخ ایران در سال ۱۴۰۵ محسوب میشود.
حسنزاده درباره کادر فنی تیمها گفت: در بخش بانوان، اعظم سنایی هدایت تیم ملی را بر عهده دارد و در بخش آقایان نیز فرشاد مقدسی مربی تیم خواهد بود و روح الله کریمی برزیدگان هم در کادر فنی فعالیت میکند. خوشبختانه شرایط تیمهای ملی مناسب است و اردوهای آمادهسازی با نظم و برنامهریزی حرفهای در حال پیگیری است تا ملیپوشان با آمادگی بدنی و فنی مطلوب وارد مسابقات شوند.
وی با اشاره به سطح بالای فنی این رویداد افزود: تیمهایی با آمادگی بالا از کشورهای مختلف در این رقابتها حضور دارند و بدون تردید بازی برابر چنین حریفانی برای تیمهای ایران یک محک جدی و ارزشمند خواهد بود.
مدیر تیمهای ملی هاکی روی یخ ادامه داد: در این دوره ۱۴ کشور در دو بخش بانوان و آقایان حضور دارند که شامل ایران، مراکش، مغولستان، لبنان، الجزایر، قزاقستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، کویت، عمان، بحرین، امارات و قرقیزستان است.
وی حضور تیم بانوان را مهم و تاریخی توصیف کرد و گفت: تیم بانوان ایران برای نخستین بار در این رقابتها شرکت میکند؛ به همین دلیل هدف اصلی کسب تجربه بینالمللی، افزایش اعتماد به نفس بازیکنان و آشنایی با فضای مسابقات برونمرزی است. این رویداد میتواند سکوی مهمی برای پیشرفت بیشتر بانوان هاکی روی یخ ایران باشد.
حسنزاده درباره تیم آقایان نیز گفت: تیم ملی آقایان در دورههای گذشته عملکرد قابل قبولی داشته و امسال نیز با تجربه بالاتر و شناخت بهتر از شرایط مسابقات وارد میدان میشود.
اسامی تیم ملی هاکی روی یخ آقایان ایران برای حضور در این رقابتها شامل پارسا جلالی، عرشیا غفوری، علیرضا محمودی، فرشاد مقدسی، مازیار قربانی، آرمان بحری، مهبد عبداللهی، حسین کاکاوند، ایلیا حمزه و رضا پورهاشمی است.
همچنین در بخش بانوان، الهام مدیر دهقان، حدیثه پورهاشمی، هدیه آقایی، نگار ارجمند، زهرا قاسمی، شبنم عرب، فاطمه اسماعیلی، دیانا فرزامنیا، آرزو ایزدی و یگانه بهرامی ترکیب تیم ملی ایران را تشکیل میدهند.
مدیر تیمهای ملی با اشاره به روند رو به رشد این رشته افزود: ایران در تمامی ردههای سنی دارای تیمهای فعال است و برنامهریزی برای توسعه هاکی روی یخ بهطور جدی دنبال میشود. مسابقات لیگ ۱۴۰۴ نیز هفته گذشته با استقبال خوب ورزشکاران به پایان رسید و بازیکنان زیادی جذب این رشته شدند.
وی در پایان گفت: مسابقات ۳ به ۳ کشورهای اسلامی نخستین رویداد بینالمللی هاکی روی یخ ایران در سال ۱۴۰۵ محسوب میشود و از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف مجموعه تیمهای ملی این است که در هر دو بخش بانوان و آقایان حضوری شایسته داشته باشند و این حضور بتواند مسیر توسعه این رشته بهویژه در بخش بانوان را هموارتر کند.
