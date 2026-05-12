اسامی رکابزنان برای مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخهسواری، اردوی تیمهای ملی کراس کانتری امید و بزرگسالان به منظور انجام تستهای تخصصی و ارزیابی رکابزنان در تاریخ ۳۱ اردیبهشت الی ۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار و نفرات منتخب به اردوی دوم که در تاریخ ۳ الی ۲۳ خرداد ماه در استان مازندران، شهر کلاردشت برگزار میشود، اعزام خواهند شد.
اسامی نفرات دعوتشده به شرح زیر است.
آقایان - رده امید
علیرضا اوصانلو – زنجان
محمد سینا ربیعی – مرکزی
آقایان - رده بزرگسالان
علیرضا صفری – آذربایجان شرقی
امیرحسین زجاجی – آذربایجان شرقی
فراز شکری – تهران
نیما جمشیدی – فارس
سینا امیرعلائی – کردستان
بانوان - رده امید
آلا صالح ریاحی – چهارمحال و بختیاری
بانوان - رده بزرگسالان
مبینا اسدی – تهران
نسترن فرجی – زنجان
فاطمه عباسی – فارس
الناز قبادی – گلستان
همچنین، محمد پورشریف و پرویز مردانی، مربی، سید مهدی کابلی، مدیر هماهنگی، احسان سلیمانیان، آنالیزور، جعفر رنجبران و یاسمن مدنی، سرپرست آقایان و بانوان، اعضای کادر فنی و سرپرستی این اردو را تشکیل میدهند.
مسابقات قهرمانی آسیای دوچرخهسواری کوهستان ۲۰۲۶ (رشتههای کراس کانتری و دانهیل)، به میزبانی تاشکند ازبکستان در تیر ماه برگزار خواهد شد.
