  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

اسامی رکابزنان برای مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد

اسامی رکابزنان برای مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد

کادر فنی تیم‌های ملی کراس کانتری، اسامی ۱۲ ورزشکار دعوت‌شده در رده امید و بزرگسالان، جهت شرکت در اردوی آماده‌سازی مسابقات قهرمانی آسیا را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه‌سواری، اردوی تیم‌های ملی کراس کانتری امید و بزرگسالان به منظور انجام تست‌های تخصصی و ارزیابی رکابزنان در تاریخ ۳۱ اردیبهشت الی ۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار و نفرات منتخب به اردوی دوم که در تاریخ ۳ الی ۲۳ خرداد ماه در استان مازندران، شهر کلاردشت برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

اسامی نفرات دعوت‌شده به شرح زیر است.

آقایان - رده امید
علیرضا اوصانلو – زنجان
محمد سینا ربیعی – مرکزی

آقایان - رده بزرگسالان
علیرضا صفری – آذربایجان شرقی
امیرحسین زجاجی – آذربایجان شرقی
فراز شکری – تهران
نیما جمشیدی – فارس
سینا امیرعلائی – کردستان

بانوان - رده امید
آلا صالح ریاحی – چهارمحال و بختیاری

بانوان - رده بزرگسالان
مبینا اسدی – تهران
نسترن فرجی – زنجان
فاطمه عباسی – فارس
الناز قبادی – گلستان

همچنین، محمد پورشریف و پرویز مردانی، مربی، سید مهدی کابلی، مدیر هماهنگی، احسان سلیمانیان، آنالیزور، جعفر رنجبران و یاسمن مدنی، سرپرست آقایان و بانوان، اعضای کادر فنی و سرپرستی این اردو را تشکیل می‌دهند.

مسابقات قهرمانی آسیای دوچرخه‌سواری کوهستان ۲۰۲۶ (رشته‌های کراس کانتری و دانهیل)، به میزبانی تاشکند ازبکستان در تیر ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6827651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه