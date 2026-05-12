اسامی رکابزنان برای مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه‌سواری، اردوی تیم‌های ملی کراس کانتری امید و بزرگسالان به منظور انجام تست‌های تخصصی و ارزیابی رکابزنان در تاریخ ۳۱ اردیبهشت الی ۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار و نفرات منتخب به اردوی دوم که در تاریخ ۳ الی ۲۳ خرداد ماه در استان مازندران، شهر کلاردشت برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

اسامی نفرات دعوت‌شده به شرح زیر است.



آقایان - رده امید

علیرضا اوصانلو – زنجان

محمد سینا ربیعی – مرکزی



آقایان - رده بزرگسالان

علیرضا صفری – آذربایجان شرقی

امیرحسین زجاجی – آذربایجان شرقی

فراز شکری – تهران

نیما جمشیدی – فارس

سینا امیرعلائی – کردستان



بانوان - رده امید

آلا صالح ریاحی – چهارمحال و بختیاری



بانوان - رده بزرگسالان

مبینا اسدی – تهران

نسترن فرجی – زنجان

فاطمه عباسی – فارس

الناز قبادی – گلستان



همچنین، محمد پورشریف و پرویز مردانی، مربی، سید مهدی کابلی، مدیر هماهنگی، احسان سلیمانیان، آنالیزور، جعفر رنجبران و یاسمن مدنی، سرپرست آقایان و بانوان، اعضای کادر فنی و سرپرستی این اردو را تشکیل می‌دهند.

مسابقات قهرمانی آسیای دوچرخه‌سواری کوهستان ۲۰۲۶ (رشته‌های کراس کانتری و دانهیل)، به میزبانی تاشکند ازبکستان در تیر ماه برگزار خواهد شد.