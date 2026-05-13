انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به فعالیت برخی تورهای غیررسمی در فضای مجازی گفت: ضوابط و قوانین مشخصی برای فعالیت دفاتر و برگزارکنندگان تورهای گردشگری وجود دارد و هرگونه فعالیت خارج از چارچوب قانونی، تخلف محسوب میشود.
برخورد با تورهای غیرمجاز در فضای مجازی
محسنیبندپی اظهار کرد: برخی افراد و مجموعهها در شبکههای اجتماعی بهویژه اینستاگرام اقدام به برگزاری تورهای مختلف میکنند که در صورت نداشتن مجوز، فعالیت آنها غیرقانونی است و با هماهنگیهای انجامشده با دستگاه قضایی، به محض شناسایی و معرفی این واحدهای متخلف، اقدامات لازم برای توقف فعالیت آنها انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: هر فرد یا مجموعهای که قصد فعالیت رسمی و قانونی در حوزه گردشگری را داشته باشد، امکان دریافت مجوز برای او فراهم است و ضرورتی برای فعالیت در کانالهای غیررسمی و غیرقانونی وجود ندارد.
توقف فعالیت متخلفان به محض شناسایی
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی تصریح کرد: به محض اطلاع از فعالیت اینگونه مجموعهها، دستگاههای نظارتی وارد عمل میشوند و نسبت به توقف فعالیت آنها اقدام خواهند کرد و نظارتها تنها محدود به تورهای غیرمجاز نیست و در حوزه مراکز اقامتی و خدمات گردشگری نیز با واحدهایی که حقوق مردم و مسافران را رعایت نکنند، برخورد خواهد شد.
نظارت بر قیمت هتلها و خدمات گردشگری
محسنیبندپی درباره تأثیر نرخ ارز و گرانی بر هزینههای سفر نیز گفت: اقدامات نظارتی با قدرت در حال انجام است تا افزایش قیمتها موجب محرومیت مردم از سفرهای داخلی نشود و نرخگذاری مراکز اقامتی هر سال در روزهای پایانی مهرماه اعلام میشود و فعالان این حوزه نیز متعهد شدهاند در چارچوب همان مصوبه عمل کنند و مبلغی بالاتر از نرخ مصوب دریافت نکنند.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی با اشاره به راههای ثبت شکایت مردمی گفت: چنانچه مراکز اقامتی یا فعالان گردشگری مبلغی بیش از نرخ مصوب دریافت کنند، مردم میتوانند از طریق سامانه ۰۹۶۲۹ موضوع را گزارش دهند و نرخنامه و قیمت خدمات باید در محل واحدهای گردشگری و اقامتی نصب شود تا هیچگونه اجحافی در حق مشتریان صورت نگیرد.
