به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدی تهیه کننده سینما در یادداشتی اختصاصی درباره کشتار کودکان میناب توسط ترامپ مطلبی نوشت.

متن این یادداشت بدین شرح است:

«آقای ترامپ کودک‌کش! شما گفتید «در حال تحقیقات» هستید. گفتید فاجعه‌ کشتار کودکان مدرسه‌ شجره‌ طیبه در میناب را پیگیری می‌کنید. گفتید حقیقت روشن می‌شود. دروغ کِی تمام می‌شود؟ قاتلان کجا هستند؟ تحقیقات شما دقیقا به کدام بن‌بست ساختگی رسیده است؟! چند جلسه، چند بیانیه و چند وعده‌ توخالی دیگر لازم است تا بپذیرید که کاری نکرده‌اید؟!

کودکان شهید شدند، خون ها ریخته شد، پدران و مادران داغدارند و شما فقط می‌خواهید «تحقیقات» کنید! بس است دیگر حقه بازی. شما حتی شجاعت گفتن «نمی‌دانیم» را ندارید!

این سکوت، ناتوانی نیست؛ این تأخیر، اتفاقی نیست. اگر هنوز عنوان عدالت را به زبان می‌آورید، دنبال پاسخ نگردید. قاتل کودکان مدرسه میناب شما هستید.»