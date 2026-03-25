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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

عشق به وطن بزرگترین سلاح است؛ ناتوانی دشمن در عبور از دیوار محکم اتحاد

عشق به وطن بزرگترین سلاح است؛ ناتوانی دشمن در عبور از دیوار محکم اتحاد

احمد احمدی تهیه‌کننده سینما در واکنش به حمله دشمن به خاک ایران دلنوشته‌ای را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدی تهیه‌کننده سینما در واکنش به حمله دشمن به ایران دلنوشته‌ای را به نگارش در آورد.

متن دلنوشته احمدی به این شرح است:

«جنگ این روزها نابرابر است و دشمن مجهز، بی‌رحم و بی‌وقفه می‌تازد.

قلب‌هایی که برای خانه و خاکشان می‌تپد ایستاده‌اند.

اتحاد و غیرت مردمی که خاک وطن برایشان مقدس است، دیوار محکمی ساخته که دشمن هرگز از آن عبور نخواهد کرد.

در دلِ خاکسترِ سرد این جنگ، فولادِ مقاومت آبدیده شده و نسلی برخاسته که آموخته عشق به وطن، بزرگترین سلاح است و اتحاد، سپری نفوذناپذیر.

و این قصه، قصه دل‌هایی است که ایستاده‌اند،

تا آخرین نفس ...

در صورت اشغال خاک وطنم توسط دشمن متخاصم،

«هرنقطه از جغرافیای ایران عزیزم»

اینجانب داوطلبانه آماده حضور در دفاع از آن منطقه هستم.

به امید نابودی متجاوزان.

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»

کد مطلب 6783273

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    نظرات

    • علیرضا IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
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      آمریکاواسرائیل هدفشان ازجنگ باایران اینست که ملت مارا برده خودکنندوتاابدبرایمان تعیین تکلیف کنند.آیااین درقاموس شیعه ایرانی می گنجد؟!کجا دیدیدکه ملت ایران تن به ذلت بیگانه دهند؟!آنان که زمانی فریب دلسوزیهای مزورانه آمریکاونوکرانشان راخوردند،به خیابانهاآمدندو توهم نابودی ایران وخواروذلیل کردن ملت رادر سرتهی مغز متجاوزان بوجودآوردندوبانی این تجاوزجنگی شدند،پاسخ این خونهای ریخته شده وویرانیهاراچگونه خواهندداد؟!.اکنون همه مسئولیم نه تنهادربرابراین نسل بلکه دهها نسل آینده ایران عزیزمان.ماپیروزیم✌️

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