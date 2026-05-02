تاکر کارلسون: ترامپ گروگان و برده نتانیاهو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، تاکر کارلسون مجری و تحلیلگر برجسته آمریکایی در مصاحبه ای اعلام کرد: ترامپ گروگان نتانیاهو است. ما این را می دانیم؛ نه تنها برای اینکه ترامپ جنگ (با ایران) را ۲۸ فوریه (۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴) آغاز کرد، بلکه به دلیل اینکه نتوانست از آن جنگ خارج شود.

مجری و تحلیلگر برجسته آمریکایی سپس افزود: ترامپ اعلام کرد که آتش بس می کنیم، در حال مذاکرات هستیم، آن ها (گفتگوها- مذاکرات)خوب پیش می روند و سپس ایران گفت که یکی از پیش شرط های ما این است که (رژیم) اسرائیل باید از جنوب لبنان خارج شود.نمی‌توان از جنگ با ایران به عنوان بهانه‌ ای برای تصرف اراضی یک کشور مستقل استفاده کرد؛ آن زمین متعلق به شما نیست، کشوری مستقل است. ... اما فقط چند ساعت پس از اعلام (تمایل به آتش بس) از سوی ترامپ، (رژیم) اسرائیل علنا به گونه ای که توجه همگان را به خود معطوف ساخت، کشتار غیرنظامیان در لبنان را آغاز کرد، چرا تل آویو این کار را کرد؟

تاکر کارلسون سپس افزود: این کار، برای ایمن کردن اسرائیل (اراضی اشغالی) نبود. دلیل کاری که (رژیم) اسرائیل انجام داد این بود که به هرگونه مذاکره (برای پایان دادن به جنگ) پایان دهد. اسرائیل در ۱۹۸۲ هم با تجاوز به لبنان مذاکرات را بر هم زد. شما به شدت به ما وابسته هستید. نکته مهم این است که ترامپ نمی تواند نتانیاهو را مهار کرده و به او بگوید، آرام بگیر. ترامپ خودش گفت که پایان منازعه را با گفتگوها می خواهد؛ اسراییل ان را بر هم زد و ترامپ حتی از نتانیاهو انتقاد هم نکرد. این یعنی بردگی و کنترل کامل فردی بر فرد دیگر.