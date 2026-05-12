مدیر نظارت بربازار جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان پاسخگوی رسانه ها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از ابتدای اردیبهشت‌ماه قیمت تخم‌مرغ در بازار سیستان و بلوچستان با افزایش ناگهانی روبرو شده و هر شانه به بیش از ۵۰۰ هزار تومان و هر کیلو شیر خام به ۸۳ هزار تومان رسیده است، منصور عدل، مدیر بازرسی و نظارت بر بازار جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان به تماس‌های مکرر خبرنگار مهر پاسخ نمی‌دهد.

خبرنگار مهر با اشاره به تماس های مکرر در روزهای گذشته با مدیر بازرسی و نظارت بر بازار جهاد کشاورزی استان و عدم پاسخگویی افزود: صبح سه شنبه مجدد برای پیگیری قیمت تخم‌مرغ و شیر مجدد تماس گرفته شد اما باز هم پاسخی دریافت نشد.

انتظار می‌رود نهادهای نظارتی نسبت به این افزایش قیمت‌ها و نیز عدم پاسخگویی مسئول مربوطه ورود کنند، چراکه شهروندان در شرایط فعلی گرانی‌ها حق دارند پاسخ روشنی از متولیان امر دریافت کنند.

گفتنی است، پیگیری‌های خبرنگار مهر نیز برای گفت‌وگو با مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی تا لحظه تنظیم این خبر بی‌نتیجه ماند.